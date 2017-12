El Pleno aprobará hoy inversiones en la capital por más de 1,3 millones de euros

El Pleno extraordinario de hoy aprobará una serie de proyectos de infraestructuras por toda la ciudad de Córdoba que incidirá especialmente en obras de mantenimiento de calles, mejoras en su accesibilidad y asfaltado, así como una remodelación de la Ciudad de los Niños, todo ello por un valor total de 1.3014.130,64 euros, según recordó ayer el Ayuntamiento.

De esta cantidad, 922.855,29 euros los gestionará la Unidad de Pavimentación Pública; 324.098,50 euros se destinarán a la Ciudad de los Niños; y los 57.176,85 euros restantes se emplearán en mejoras de eficiencia energética del Imgema. Los proyectos a desarrollar que abarcan estas obras responden a tres objetivos "claramente diferenciados", explicaron fuentes municipales: resolver problemas técnicos detectados por el equipo especializado de la Delegación de Infraestructuras, abordar peticiones ciudadanas y acometer mejoras de diversa índole.

En primer lugar, en relación a los desperfectos técnicos detectados, y con un coste de casi 250.000 euros, se intervendrá en la calle Poeta Mario López para mejorar su accesibilidad y se remodelará la calle Las Lomas y el pasaje del Deporte. En segundo lugar, y respondiendo a las necesidades señaladas por los órganos de participación ciudadana, se destinan 60.491,77 euros a la remodelación del bulevar del Gran Capitán y 113.881,84 euros a mejoras en la accesibilidad de la calle Periodista Ricardo Rodríguez. El Consistorio, asimismo, destacó las actuaciones señaladas tanto por el equipo técnico como desde los órganos de participación, y que conforman el Plan de Mantenimiento de Firme, con un presupuesto de 500.604,84 euros. Y, en tercer lugar, los proyectos de mejora de la ciudad corresponden a las ya mencionadas intervenciones en la Ciudad de los Niños y la mejoras en eficiencia energética en el edificio del Imgema, que se suma al plan municipal puesto en marcha en este mandato.

La concejala de Medio Ambiente e Infraestructuras, Amparo Pernichi, destacó ayer "la implicación de los vecinos en todo lo que tiene que ver con las inversiones de la Delegación de Infraestructuras, un trabajo voluntario que es fundamental para construir una ciudad mejor".

La edil valoró la aprobación de estos proyectos como "la demostración de que con voluntad política se puede poner a las personas en el centro de la prioridad municipal, haciendo nuestra ciudad más vivible, por encima de los intereses financieros como apuntan las políticas del PP". Y prosiguió: "No contento con ello, el PP nuevamente hace gala de una desfachatez que no deja de sorprendernos reclamando las obras del bulevar del Gran Capitán días después de posicionarse a favor del expediente de modificación de crédito en la comisión de Pleno que incluye esta remodelación y, por cierto, no fue capaz de atender esta demanda ciudadana en sus cuatro años de gobierno".