El Pleno aprobará el martes la creación del Imtur tras rechazar las alegaciones

El Pleno aprobará el próximo martes la constitución, al fin, del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), una vez que se han rechazado la mayoría de las alegaciones que presentaron los trabajadores y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), por un lado, y los partidos Ciudadanos y PP por otro. La propuesta que se llevará al Pleno del martes es la de dejar fuera la principal queja, la conformación del consejo rector del órgano de manera exclusiva por los concejales de los distintos grupos y no incluir al Consejo de Movimiento Ciudadano, como acordó el área de Turismo de manera unilateral. Esta queja fue compartida tanto por CECO como por PP y Ciudadanos, aunque el secretario del Pleno la desmonta en una frase. Así, se ampara en el artículo 35.3 del reglamento de Participación Ciudadana, que apunta: "nombrar a los representantes ciudadanos en las empresas y organismos autónomos municipales y en cualquier otro órgano que se cree en la ciudad, debiendo los mismos de informar periódicamente de la marcha de las empresas municipales y organismos autónomos". Esto, apunta el secretario del Pleno, "habilitaría para dar cabida a la representación ciudadana en el consejo rector". "Por todo ello", continúa, "se desestiman las alegaciones formuladas a la composición de dicho consejo rector". A finales de diciembre el Pleno aprobó los estatutos del Imtur con un cambio de última hora que pasó de fijar el consejo rector del instituto sólo con representantes políticos -y contar con un consejo asesor formado por el resto de colectivos- a incorporar al Consejo de Movimiento Ciudadano en el órgano rector. La decisión hizo saltar por los aires todos los acuerdos y provocó el enfado del resto de grupos. Lo cierto es que el teniente de alcalde de Turismo no lo tuvo nada fácil a la hora de tomar una decisión. Con la composición política contentaba a todos los partidos salvo Ganemos y con la otra opción calmaba los ánimos de la agrupación de electores, de quien dependía en ese momento la aprobación de los presupuestos. Entre los sectores de izquierdas y los colectivos vecinales, además, se levantó un debate paralelo a través de las redes sociales durante el miércoles previo al Pleno en el que se lamentaba el "paso atrás" en la participación ciudadana. Tres meses después, y tras la presentación y rechazo de estas alegaciones que se hará efectivo el martes en el PLeno, parece que se cierra de manera de definitiva este capítulo de la actividad turística.

También se han descartado los planteamientos de los trabajadores y se considera suficiente el compromiso del Ayuntamiento de asumir los activos y pasivos, lo que incluye a la plantilla. Precisamente, este acuerdo se hará efectivo el 30 de marzo, según apuntaron fuentes municipales. Lo que sí se han aceptado son algunas cuestiones técnicas y de forma en algunos artículos de los estatutos.

Con la constitución del Imtur se cierra una de las polémicas que salpica al sector turístico y la gestión del teniente de alcalde del ramo, Pedro García. La actividad económica atraviesa un momento complicado debido a los enfrentamientos de la patronal, que se encuentra totalmente dividida. Por otra parte, a García le han llovido las críticas por su actuación al frente de Turismo. No obstante, está previsto que algunos representantes del sector tomen la palabra en el Pleno que dará el visto bueno a la constitución del Imtur y no precisamente para defenderlo, ya que el sector está en contra de que no esté representado en el consejo rector.