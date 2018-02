El Plan Emplea proporciona un trabajo durante seis meses a casi 900 parados

Aunque no tiene nada que ver con el Plan Emplea, Ambrosio aprovechó la comparecencia de prensa en la que hizo balance del mismo para anunciar que en las próximas semanas se procederá a la apertura del Open Future, ese centro pensando con el objetivo de captar talento emprendedor e innovador. "Tenemos que fijar para ello una fecha con la Junta y Telefónica y creo que en las próximas semanas le podremos dar apertura coincidiendo con la convocatoria de programas que se han hecho", dijo.

Ambrosio destacó que uno de los programas que han tenido más eco de los realizados dentro del Emplea ha sido el dedicado al mantenimiento y la mejora de las condiciones de los Patios. "Los Patios son espacios privados, pero que sirven para que esta ciudad sea una referencia en materia turística", puntualizó, para detallar que en los Patios se han realizado dentro del programa se ha contado para esa mejora con equipos de albañiles, de fontaneros y de electricistas, entre otros. "De esta forma, los Patios que se presenten al Festival del próximo mes de mayo van a poder contar con unas mejoras que no hubiera sido posible ejecutar si no hubiera sido por el programa", insistió la alcaldesa. Ambrosio detalló que a esta labor de mantenimiento y cuidado de los patios se han dedicado 16 trabajadores dentro del Emplea.

Ambrosio destacó que se ha optado por contratos de seis meses, el mayor espacio temporal de contratación que permite el programa cuando "la mayoría de los ayuntamientos lo han hecho de tres meses para dar un mayor número de oportunidades laborales a más desempleados, pero pensábamos y creemos de una manera acertada que un contrato de más tiempo no sólo le da más experiencia al desempleado sino que también mejora sus condiciones de vida durante el contrato y le aporta mayores beneficios de cara a las prestaciones sociales en un futuro", apuntó. La alcaldesa también destacó que las contrataciones que se han venido realizando durante "todos estos meses, que concluyen el próximo 28 de febrero los procesos de selección y contrato y que algunos van a estar hasta el 1 de junio , tienen un salario asignado de entre 1.000 y 1.700 euros al mes dependiendo de la categoría profesional". "Y en todos esos programas ha habido un trabajador del Ayuntamiento que ha hecho de tutor", añadió la regidora.

Otro de los proyectos que se han realizado dentro de este programa y que destacó -en esta ocasión, llevada a cabo por mayores de 30 años- es una iniciativa que "a través de aplicaciones tecnológicas, o bien del ordenador, o bien del teléfono móvil, vamos a tener la oportunidad de dar un paso importante en administración electrónica, no sólo para entidades, asociaciones y colectivos, sino también de manera individual". "Se trata de una iniciativa que, al igual que otras muchas, si no hubiera sido por este plan y por esta inversión, con los recursos del Ayuntamiento de Córdoba hubiera sido completamente imposible poder desarrollarlas", insistió la alcaldesa.

Ambrosio detalló que los casi 900 desempleados han trabajado en iniciativas de todas las áreas e institutos municipales. "En todas las delegaciones e institutos se ha tenido la oportunidad de poder contar con este plan, uno para menores de 30 años y otro para mayores de 30 años, y gracias a esos programas realizados con cargo al Emplea el Ayuntamiento no sólo contará ahora con elementos de información y bases de datos, que para nosotros es fundamental; por ejemplo, una iniciativa llevada a cabo por los menores de 30 años es un mapa con todos los espacios industriales con los que cuenta la ciudad con información actualizada y al detalle y que es un recurso fundamental para conseguir inversiones", dijo.

La Escuela de Hostelería se abre al comercio

La alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio detalló ayer que "estamos en un proceso de elaboración de un modelo que nos permita ampliar algo más el modelo de Escuela de Hostelería con el que contábamos hasta ahora, un modelo en el que no sólo hay una participación importante de los protagonistas del sector, sino que la idea abrirla también a la formación que no sea exclusivamente competitiva con la que ya vienen haciendo por parte de otras entidades". En ese proceso se están viendo las posibilidades de abrir la Escuela de Hostelería al comercio. "Estamos en ese proceso de consultas con UGT, CCOO, la propia patronal del sector hostelero Hostetur. la Federación de Comercio y con aquello que venga a establecer una referencia como es la referencia gastronómica en la ciudad de Córdoba", detalló la alcaldesa. "Optamos por una formación que no compita con otras ya existentes en la ciudad de Córdoba", insistió Ambrosio.