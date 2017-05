Pino respalda al gerente de Aucorsa y confía en un mejor servicio el fin de semana

El concejal delegado de Movilidad y presidente de Aucorsa, Andrés Pino, respaldó ayer la gestión del gerente de la empresa pública, Juan Antonio Cebrián, que ha sido muy criticada en varias ocasiones durante los dos años de mandado y, sobre todo, ahora por la polémica por la reducción del servicio de autobuses en la Feria, derivado de un enfrentamiento con la plantilla. El propio comité de empresa y varios grupos políticos -entre ellos Ganemos- han señalado directamente a Cebrián que, por el momento, mantiene el respaldo político de su partido.

Así, Pino aseguró que el gerente "lo que ha hecho en este tiempo es reducir el déficit a la mitad" y achacó los conflictos con la plantilla a "un problema puntual" derivado de la negociación del convenio colectivo. El concejal de Movilidad dijo igualmente que estará "encantado" de participar en las distintas reuniones que requiera el comité de empresa e intentar mediar con la plantilla para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

En cuanto a la reducción del servicio en la Feria por la negativa de los trabajadores a realizar horas extra -lo cual ha derivado en menos viajeros durante los primeros días de la fiesta-, Pino confió en que en la parte final se pueda dar un mejor servicio a los usuarios, ya que "al no haber colegio y tener vacaciones en muchas empresas" se reduce de manera considerable la demanda en las líneas habituales. Esto permite, a su vez, que se puedan destinar más vehículos a los recorridos de Feria. El edil de Movilidad insistió además en que en los últimos días no se ha cerrado la terminal al cierre de las casetas, lo que ha permitido incrementar el número de viajeros. Además, ya no hay tantos autobuses averiados, añadió el responsable de la empresa municipal.

El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, exigió a Andrés Pino que tome las riendas de la situación y recordó que la agrupación de electores ya pidió en su día un cambio en la actitud de la gerencia. El portavoz de Ganemos Córdoba exigió además que "no se carguen las culpas en los trabajadores" y recomendó que "se mantenga la disposición de diálogo". "No es justo atribuir lo que está pasando ahora a la plantilla", reprochó Blázquez, quien recordó que en su día ya se avisó de que en la Feria del año pasado se habían cubierto horarios excesivos y no se habían aplicado los descansos adecuados.

Blázquez considera que los problemas del servicio en Feria son sólo "la punta del iceberg" porque Aucorsa "está en jaque" por un entramado que viene desde la conocida como ley de racionalización local. Por ello, desde Ganemos pidieron que se mantenga desde lo público el servicio de transporte y para ello propusieron "un plan y unidad". Blázquez comentó que ese plan debe definir "claramente" los compromisos del Ayuntamiento y debe garantizar "la viabilidad" de la empresa.