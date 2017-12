Piden prisión por edificar una casa y una piscina en suelo no urbanizable

La Fiscalía ha pedido penas de un año y seis meses de prisión para un acusado de un delito contra la ordenación del territorio en una zona de especial protección por valor paisajístico, tras supuestamente edificar una casa prefabricada y construir una piscina en suelo no urbanizable en el término de la capital cordobesa. La construcción está ubicada en el paraje denominado Huertas de Cabra en la carretera N-432 y se trata de una parcela de 66.836 metros cuadrados de superficie y 581 metros cuadrados construidos. El suelo está regulado por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Córdoba como suelo no urbanizable de especial de especial protección por planificación territorial o urbanística en la subcategoría de espacios forestales de la Sierra. Por tanto, "no son autorizables la edificación y construcciones".

En este sentido, la Fiscalía explica que la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) ha incoado un procedimiento sancionador, en el que ha dictado "una resolución ordenando la suspensión del procedimiento por dación de cuenta de los hechos al Ministerio Público y de restauración de la legalidad urbanística". También, precisa que "en el momento actual las construcciones y edificaciones promovidas por el denunciado están terminadas". Además de la pena de prisión, el fiscal ha solicitado el pago de una multa de 7.200 euros y demoler "lo ilegalmente construido".