Piden cinco años y medio de cárcel a un acusado de abusar de una niña

La Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años y medio de prisión para un joven de 23 años por un supuesto delito de abuso sexual cometido sobre una niña que en el momento de los hechos contaba con 12 años. Según expone el la calificación del Ministerio Público, a la que tenía acceso el Día, los hechos tuvieron lugar en marzo de 2015 (cuando la niña tenía 12 años y el acusado 21). En el escrito de la Fiscalía se expone que la menor acudió a casa del procesado, en Priego de Córdoba, y ambos se dirigieron al dormitorio de este último. Ambos se pusieron a bailar, sigue el escrito, y el acusado "guiado por evidente ánimo libidinoso, comenzó a besarla en la boca y en el cuello" y "pese a tener pleno conocimiento de que ella aún contaba tan solo con 12 años" le quitó la ropa y, supuestamente, abusó de la niña.

Varios días después, siempre según la Fiscalía, la menor se encontraba hablando por Facebook con el acusado y le mostraba la preocupación porque no le había venido la menstruación tras los primeros hechos. El Ministerio Público explica que la madre observó la conversación que estaba tenido su hija y "guiada por el ánimo de atentar contra su integridad física" comenzó a pegarle con "un látigo". A la agresión, añade la calificación, se unieron dos hermanos de la víctima (de 19 y 20 años). Estas agresiones están incluidas en otro procedimiento judicial.

Un día después la madre acudió a la Policía Local para poner una denuncia contra el acusado "por miedo de que la menor pudiese estar embarazada y no saber si las relaciones sexuales habían sido o no consentidas". También acudieron al centro de salud quedando acreditado que la niña no estaba embarazada. La Fiscalía explica además que en una primera declaración la menor negó haber tenido relaciones sexuales con el acusado, si bien dos meses después aseguró que el procesado "la forzó" a mantener esas relaciones. El acusado ya tiene una orden de alejamiento desde poco después de que sucedieran los hechos y ahora se enfrenta a cinco años y medio de cárcel por un delito de abuso sexual.