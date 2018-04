Piden nueve años de cárcel para una pareja por agredir a la ex del chico

La Fiscalía ha solicitad penas que suman nueve años y medio de prisión para una pareja acusada de sendos delitos de lesiones por agredir a la exnovia del chico, también acusada de un delito leve de lesiones por el que el Ministerio Público le pide una multa de 500 euros. Según expone la calificación de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso el Día, J. C. M. y M. T. H. T. mantuvieron una relación de 22 años, pero ya están separados y el primero mantiene una relación con M. J. V. L. Fue en julio de 2016 cuando por casualidad las dos chicas se encontraron y, explica la calificación, "como quiera que ambas mantienen una gran enemistad " iniciaron una pelea. Durante el transcurso de la misma, una se abalanzó sobre la otra y se enzarzaron en una riña "en la que ambas se agredieron con ferocidad, propinándose mutuamente golpes y puñetazos, cayendo ambas al suelo, donde no cesaron de agredirse". La expareja del acusado llegó a propinar "un fuerte mordisco" en el muslo de la otra mujer, que trató de herir a la primera haciendo uso de un instrumento punzante "con el que le pinchó levemente en la boca". El acusado intervino momento después, defendiendo a su novia actual, y propinándole a su ex un puñetazo en el rostro para que se apartara.

Fruto de la pelea, la expareja sufrió la pérdida de dos dientes y varias heridas más en la mandíbula y en la rodilla. La otra acusada también sufrió heridas en un muslo y en el tórax.

El acusado se enfrenta a una pena de cinco años de prisión por un delito de lesiones con el agravante de parentesco, su actual pareja está acusada del mismo delito, por el que se le pide una pena de cuatro años y medio de cárcel y la otra mujer está acusada de un delito leve de lesiones y se enfrenta a una multa de 500 euros.