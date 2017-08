Pequeño y barato: el coche utilitario le gana terreno a la berlina

El mercado cordobés del automóvil funciona a un ritmo diferente que en el resto de España. Mientras que en el conjunto nacional las ventas a particulares no dan buenos síntomas y los coches para alquiler ganan la partida, en Córdoba ocurre todo lo contrario. Es decir, el cliente particular, la familia, es el mejor comprado de los empresarios del sector en la provincia. Pero, ¿qué tipo de coche adquiere una familia en estos momentos?

La falta de planes estatales frena la venta de híbridos y eléctricos

Los vehículos eléctricos y los híbridos, sobre todo los primeros, aún no terminan de despegar. La razón, no hay planes estatales, esenciales para la venta de estos coches. Este mes de julio sí se creó el plan Movea (de impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas) pero sólo duró 30 días y la petición de ayudas se agotó en 24 horas. El híbrido, por ahora, es la única alternativa que existe a los coches diésel o 100% gasolina. De momento, del total de ventas registradas el año pasado un 0,2% se correspondió con coches eléctricos, mientras que este año, gracias al Movea, ese porcentaje ha crecido hasta el 0,5%. La cuota que ocupa el híbrido (que es estimada porque se incluye dentro de los gasolina) se situaría entre un 5% y un 7%. Este año, además, se ha dado un hecho que hacía muchos años que no ocurría y es que mientras la venta de coches diésel bajaba un 8%, los de gasolina subían un 9%. La razón, las normativas establecidas por los ayuntamientos para estos vehículos y sus emisiones y que al comprador no salen a cuenta.