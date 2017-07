Del 'error' de Pedro García a la revolución de David Luque

Pedro García hizo ayer autocrítica en el Pleno del llamado por los medios viaje a Bombay. "Que conste que yo nunca he estado en Bombay", aclaró el responsable municipal de Turismo antes de nada. No llegó a pronunciar aquellas palabras del monarca emérito tras su accidentado viaje a Botsuana, aquellas de "lo siento, no volverá a ocurrir", pero reconoció que lo que en realidad fue ese llamado viaje a Bombay (India), el patrocinio municipal al Córdoba Club de Fútbol para la promoción de la Marca Córdoba en esa ciudad "ha salido mal", aunque "la intención era buena", matizó. Y lo matizó en la que fue la primera de las comparecencias que ayer vivió la sesión demandadas por Ganemos Córdoba. La segunda de ellas tuvo como protagonista al edil de Recursos Humanos, David Luque, para que detallara la gestión de su área.

García defendió que el patrocinio, sobre el que puso reparos la Intervención municipal, se iba a hacer a "un precio irrisorio", de 17.000 euros, cantidad que el Ayuntamiento no acabará abonando después de que el Córdoba haya anulado la factura que le remitió. "Ese patrocinio incluía llevar a una ciudad con 21 millones de habitantes y uno de los PIB más altos de Asia, acciones deportivas y comerciales, con un encuentro de empresarios cordobeses e hindúes", defendió mientras la oposición quería saber sin obtener respuesta cómo se traducía ese patrocinio en rédito turístico para Córdoba. "Es difícil saber ese rédito", defendió García. Y contraatacó recordando que el coste "ha estado muy lejos de los 300.000 euros que se gastó el anterior gobierno local del PP en otro patrocinio con el Córdoba Club de Fútbol".

Después, David Luque insistió en que en política de personal "no es que se esté produciendo un cambio o un giro", sino que se está produciendo "una revolución", con el objetivo último de "salvar los servicios públicos". El responsable municipal de Recursos Humanos puntualizó que las medidas que se están tomando no conllevan la contratación inmediata de más empleados públicos, sino el "hacerlo bien y para siempre", mediante una planificación a largo plazo, de tal forma que, "a pesar de las restricciones y dificultades actuales", en buena medida impuestas por la legislación nacional, desde la Delegación de Recursos Humanos "se está tratando de blindar los servicios públicos hacia el futuro, utilizando todas las vías administrativa y legalmente posibles", hasta el punto de que ya se ha "invertido la tendencia" y este año ya se ha habido "más incorporaciones que pérdidas de personal".