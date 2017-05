Pedro García dice que la militancia de IU es "la única" que puede decidir si sale de un gobierno

El coordinador provincial de IU de Córdoba, Pedro García, ha asegurado que es la militancia de la coalición "la única como colectivo que puede iniciar un debate de ruptura". Un hecho que, ha asegurado, "no se ha iniciado ". Por ello, "si la militancia no lo ha hecho, el debate está zanjado". Ésta ha sido la respuesta que ha ofrecido García después de que Podemos haya elaborado un documento en el que establece sus premisas y dice claramente que no van a liderar candidaturas conjuntas con formaciones que estén gobernando con el PSOE, como sucede en Córdoba con IU.

Al respecto, el también primer teniente de alcalde ha señalado que la intención de IU es la de "seguir trabajando y buscando la unidad, la confluencia y convergencia electorales suficientes"para hacer frente al PP y al PSOE. Eso sí, ha advertido de que para llegar a esta confluencia se han de cumplir tres premisas: "humildad", un trato de "igual a igual" y, sobre todo, "respeto mutuo".

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, por su parte, también ha respondido a las intenciones de la formación morada y ha indicado que el pacto de cogobierno en el Ayuntamiento, entre PSOE, IU y Ganemos de la capital "no corre peligro".