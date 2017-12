Pedro García y Rafael Blázquez defiende que se cumpla la ley para cambiar las calles

El portavoz de IU en el Ayuntamiento, Pedro García, y el portavoz de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, defendieron ayer el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y los acuerdos de la Comisión de Memoria Histórica con el cambio de nombres de calles, entre otros planteamientos. García subrayó que "IU va a cumplir la ley y los que entienden que la ley no es la adecuada tienen que intentar cambiar la ley", según respondió tras ser preguntado por las declaraciones de este lunes del delegado de Presidencia, Emilio Aumente (PSOE), quien comentó que "se han necesitado 40 años para cambiar nombres de calles". "A ver si ahora resulta que en dos días hay que resolver una cosa que no se ha resuelto en 40 años", dijo. En este sentido, el concejal de IU remarcó que "no se trata de llegar a acuerdos con una legislación vigente", por lo que consideró que "hay algunas cosas que no tienen sentido". Así, reconoció que entiende que se diga que "en dos días" no se van a cambiar nombres de las calles, "ni seguro que se van a tardar dos meses", porque "hay que ver el nombre que se pone", pero "otra cosa es plantear si se va a aplicar la ley en Córdoba o no y al Parlamento andaluz decirle si se aplica o no la ley", apostilló.

Por su parte, la teniente de alcalde de Participación Ciudadana, Alba Doblas, defendió que desde IU se propició una moción en la que se establecían "una serie de puntos en los que se llegó a un total consenso, fue aprobada por unanimidad y se señalaba que habría una comisión con integrantes muy precisos para lograr el consenso". Por tanto, agregó, "llevamos un año de trabajo y decir que no se puede aprobar en dos días" el cambio de nombres de calles es "faltar el respeto al trabajo de los miembros de la comisión". Doblas dijo que "quedarse en tres o cuatro nombres es desviar la atención, porque además no se discute si quiera la fundamentación de los nombres, sino que se discuten otras cuestiones".

Mientras, el edil de Ganemos Córdoba manifestó en otra rueda de prensa que "absolutamente nadie ha llevado ningún papel ni documento" a la comisión que "avale que personas que formaron parte de escuadrones de la muerte haya sido falso o que personas que hayan dirigido la purga en los maestros del país haya sido falso".