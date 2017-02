Los Patios vuelven a florecer antes que la propia primavera

Los Patios vuelven a estar más de actualidad que nunca en Córdoba, aunque en Córdoba nunca pierden esa actualidad durante todo el año. Y lo vuelven a estar porque tras quedar ya algo lejos los Patios en Navidad, ahora es el turno de los Patios en Primavera. Mañana reabren sus puertas los recintos que forman parte de la Ruta de Alcázar Viejo, al tiempo que dos días más tarde florecerá el inicio de esta temporada de primavera de la Ruta Descubrir los Patios Cordobeses, que coincide con la celebración del quinto aniversario de la misma. "Un lustro como anfitriones que queremos celebrar en un día ya especial para nuestra tierra, el Día de Andalucía. Por eso el próximo 28 de Febrero [el martes] a partir de las 11:00 llevaremos a cabo una ruta de celebración al que están invitados los primeros que se inscriban, ya que para una mejor experiencia las plazas son limitadas, así que las primeras 30 personas que nos manden un mensaje al whatsapp 620460024, indicando su nombre, podrán participar en esta visita gratuita por algunos de los patios más bellos de Córdoba", detalla el gerente de la Ruta Descubrir los Patios Cordobeses, Rafael Barón. Esta expedición partirá desde la iglesia de San Lorenzo.

A partir del 1 de marzo y hasta el 27 de junio se podrán visitar en esta ruta los recintos de San Juan de Palomares 8 y 11, Parras 5, Marroquíes 6 y Pastora 2. "En las rutas que hagamos por las mañanas también incluiremos Trueque 4 [el centro de interpretación o museo de los patios cordobeses]", indica. En marzo y abril, este itinerario por recintos de San Lorenzo y Santa Marina se podrá realizar -previa llamada de reserva al anterior número de teléfono móvil- de lunes a sábados a partir de las 17:00; mientras que los domingos y festivos será a partir de las 12:00. Todo ello exceptuando los días 10 y 11 de abril que no se realiza ruta, y los días 12, 13 y 14 de ese mismo mes, que será a partir de las 12:00 por ser Semana Santa. En mayo, las visitas serán de lunes a domingos a partir de las 12:00 y de las 19:00 -exceptuando del 2 al 14 que no se realizará la ruta por ser los días del Concurso de Patios-. Y en junio los recintos de podrán visitar de lunes a sábados a partir de las 19:00, y los domingos y festivos a las 12:00.

En la otra ruta, la de Alcázar Viejo, se podrán visitar, de momento, a partir de mañana los patios de Martín de Roa 2, Martín de Roa 7, San Basilio 40, Duartas 2, La Barrera 1 y Postrera 28, según explica el gerente de la ruta, Ignacio Álvarez. "Los horarios serán de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 19:00 y el punto de encuentro estará en la puerta de San Basilio 14", añade y recuerda que "los martes los patios permanecerán cerrados, así como los domingos por la tarde". De esta forma, la Ruta de Patios del Alcázar Viejo vuelve a estar activa también por quinto año consecutivo para toda persona que quiera acercarse a conocer la vida de estos históricos recintos, sentarse con sus cuidadores y vecinos y descubrir esos pequeños tesoros que cada casa guarda en su interior. Desde los Patios del Alcázar Viejo buscan transmitir estas formas de vida día a día, explicando que las condiciones de vida, las relaciones e incluso los cuidados han ido variando, al ser éste un patrimonio vivo.

La Ruta Descubrir los Patios Cordobeses y la Ruta de los Patios de Alcázar Viejo se vuelven convertir a partir de estos días de la preprimavera en ese eslabón clarificador entre la masificación del Festival de Patios y la estética estática de un patio floreado, pues un Patio de Córdoba lo es no solo por tener más flores, sino por tener detrás vecinos y cuidadores que día a día crean ese entorno idílico que cuando llega la primavera, explosiona en miles de colores floreados. De hecho, es en la época en la que no se desarrolla el Festival de Patios cuando mejor se vive la visita a esos recintos. Los visitantes de estos recintos tendrán una ventaja con respecto a los que los visiten entre los próximos 2 y 14 de mayo, no sufrirán la masificación que se vive en los mismos en esos días.