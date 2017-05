Los Patios alcanzan el millón de visitas con el desafío de replantear la fiesta

Los Patios han vuelto a demostrar que son el atractivo turístico más valioso que tiene la ciudad. Tras casi dos semanas de puertas abiertas para mostrar esta fiesta Patrimonio de la Humanidad, los recintos han superado el millón de visitas, una cifra récord si se tiene en cuenta que las inclemencias meteorológicas han hecho acto de presencia más de un día. Las seis rutas que conforman el concurso, con casi medio centenar de recintos, así como aquellos que no han concurrido para conseguir galardón, han estado abarrotadas los dos fines de semana durnate los que se celebra la cita, sobre todo este último. Tras un viernes lluvioso, tanto el sábado como ayer domingo se pudieron ver largas colas a las puertas de los recintos, sobre todo en aquellos que año tras año sufren más aglomeraciones. Que los Patios es la fiesta más rentable para la economía cordobesa casi nadie lo pone en duda, sin embargo, un año más, se vuelve a plantear la necesidad de introducir cambios a fin de que, como se ha dicho en varias ocasiones, no muera de éxito. Los retos son muchos. La descongestión de la ruta del Alcázar Viejo, por ejemplo, por la que el Ayuntamiento este año ya había apostado con la introducción de paradas de autobuses en otras zonas, no ha ido como se esperaba. A pesar de ese intento del Consitorio, lo cierto es que los patios de San Basilio han vuelto a estar saturados con largas colas que en ocasiones han supuesto esperas de hasta 45 minutos. Recintos de este recorrido han conseguido acumular hasta 5.000 visitas en una sola jornada, algo que no se ve en ninguna de las otras rutas. El rédito económico de los cuidadores, el verdadero alma de la fiesta, también sigue sobre la mesa. La hostelería vuelve a ser el sector que más se beneficia de una fiesta en la que los principales protagonistas continúan a la espera de una recompensa justa.

En esta línea se pronunció ayer el presidente de la Asociación Amigos de los Patios, Miguel Ángel Roldán, quien manifestó a el Día que esa relación mutua que debería existir entre cuidadores y hosteleros es casi "una guerra perdida". Roldán puso como ejemplo el lleno que ha habido en restaurantes y bares durante estos días, incluso en los que llovía, para demostrar lo bien que vienen los Patios a la hostelería. Sobre el desarrollo de la fiesta en sí, el presidente de Amigos de los Patios recalcó que se ha desarrollado sin ninguna incidencia reseñable y destacó, sobre todo, la afluencia "masiva" en este segundo y último fin de semana.

Por su parte, el presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, Rafael Barón, también puso de relieve el buen desarrollo de la fiesta, "exceptuando los días de lluvia", y el buen comportamiento de los fines de semana. En cuanto a las pequeñas incidencias que hayan podido suceder, Barón informó de que "ninguna que no haya ocurrido ya años atrás". Robos de los platillos que se colocan para que los visitantes aporten su voluntad o destrozos de macetas por descuidos han sido algunos de los incidentes que se han podido ver este año. Barón se pronunció además sobre el trabajo de los controladores y apuntó a una experiencia, un año más, positiva. En este sentido también destacó que hay recintos que precisan de más de un controlador (cifra que hay establecida ahora, más los coordinadores de ruta) y que sería necesario tenerlos durante todos los días (los controladores iniciaron su trabajo el día después de que se iniciara la fiesta, el miércoles 3 mayo por la tarde, el lunes 8 y el martes 9 no estaban y los domingos tan sólo han ido por la mañana).

Desde el Ayuntamiento habló el responsable municipal de Turismo, Pedro García, quien reconoció que este concurso de Patios ha estado marcado por el tiempo, pero que a su vez destacó ese millón de visitas registrado en los casi 50 recintos presentados a concurso. Además, recalcó que no se ha registrado ningún tipo de problema durante los días en los que la cita se ha desarrollado.

En cuanto a la seguridad, tal y como dijo el responsable municipal del ramo, Emilio Aumente, no ha habido "cuestiones reseñables". Aumente sí habló de un incidente en un recinto en el que una mujer mayor se cayó y se dañó la cadera y a la que hubo que trasladar al hospital. "Ha habido en este fin de semana bastante afluencia de personas de Madrid y alrededores que han colapsado los patios tradicionales de San Basilio y Santa Marina", afirmó Aumente. Además, aseguró que las seis rutas "han estado muy visitadas" y en cuanto al tráfico "no se ha tenido que ejecutar ninguna medida no prevista en el plan".

Y otro colectivo, como ya se ha dicho, que se beneficia de la fiesta es el de la hostelería. El presidente de Hostetur, Francisco de la Torre, manifestó que se han conseguido mejores datos de recaudación que el año pasado (en el concurso de 2016 las lluvias también hicieron acto de aparición) y apuntó además a un nivel de ocupación hotelera muy alto, "del 90% los fines de semana". Sobre ese apoyo que reclaman los dueños de los recintos y que nunca se ha hecho efectivo al 100%, De la Torre aseguró que su directiva ha esperado a que el concurso de este año finalice y que ahora pasarán a solicitar una reunión con las asociaciones que hay en torno a la fiesta para poder plantear una hoja de ruta. "Queremos aportar ideas para poder colaborar con la fiesta", adelantó el presidente de Hostetur, quien añadió que de ese tipo de colaboración que pueda surgir saldrán beneficiadas ambas partes, tanto los cuidadores como los empresarios. Por ello, el objetivo de Hostetur es aportar la mayor cantidad de ideas en esta línea y que esa cooperación exista de verdad.

De futuros contactos habló también el presidente de Córdoba Apetece, Alberto Rosales, quien además de felicitar a los cuidadores, aseveró que "tengo constancia de que hay movimiento en este sentido", en referencia a esa necesidad de implicación de la hostelería. Rosales animó a los empresarios del sector a aportar ideas que sirvan para devolver a los cuidadores todo lo que éstos han dado a la hostelería "aunque sea a los de su zona". Respecto al desarrollo del concurso, el empresario del grupo Puerta Sevilla afirmó que la lluvia ha podido afectar con cancelaciones de última hora, la imposibilidad o la incomidad de desplazarse entre los barrios o las decisiones de no venir a última hora de aquellos que acuden de ida y vuelta. Aún así, Rosales destacó el buen comportamiento de este segundo fin de semana, que ha contabilizado el mayor número de visitas que cualquiera de los otros días de la fiesta.

Y sin duda, los hoteles también conforman un sector que se ve beneficiado por la gran afluencia turística de los Patios. El presidete de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, habló de que la comparativa con el año pasado deja datos muy similares, ya que, como se ha dicho, en el concurso de 2016 también llovió durante algunos días. Fragero detalló que en cuanto a la ocupación hotelera el segundo fin de semana ha funcionado mejor que el primero ya que éste se vio influenciado por la Feria de Sevilla y por el circuito de motos de Jerez (Cádiz). Con datos más concretos, desde Aehcor señalaron que el primer fin de semana tuvo una media de un 77% y este último casi un 82%. Como ocurre con el turismo en Córdoba, los fines de semana han sido los que han concentrado la mayoría de reservas hoteleras, quedando los días entre semana con unas ocupaciones algo más bajas. Aún así, Fragero reseñó que el nivel de ocupación de lunes a jueves ha aportado mejores datos que los que suelen registrarse, con un porcentaje de en torno a un 60% de reservas.

El balance general, por lo tanto, ha sido positivo. Ese millón de visitas no se traduce en la misma cantidad en turistas. Teniendo en cuenta ese casi centenar de recintos presentados en el concurso, lo que se contabiliza (a través de los controladores) son las personas que entran, por lo que se suman todas las visitas que una misma persona realiza a cada patio. Aún así, la cifra es muy alta y evidencia que desde que la fiesta fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad (en 2012) se ha multiplicado su atractivo. Pero esto tiene también un lado negativo. Las largas colas que se han visto en casi todos los recintos (ayer las de Marroquíes llegaban a Santa Marina) también suponen que la visita a cada uno de estos espacios no se vive de la misma forma, desvirtuándose así, en mayor o menor medida, lo que significa la vida en un patio.

De ahí se extraen esos retos que tienen por delante los actores implicados en este asunto: cuidadores, instituciones (sobre todo el Ayuntamiento) y los empresarios de la hostelería y los hoteles. La fiesta pide a gritos un cambio de modelo que beneficie a todas las partes, pero sobre todo a los dueños de los patios que son realmente los que ensalzan no sólo esta cita del Mayo Festivo, sino a toda la ciudad. Ahora queda un año por delante para plantearse todos los desafíos y congratularse de lo conseguido.