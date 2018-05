Los Patios alcanzan su ecuador con más visitas de cordobeses y hoteles al 80%

La Fiesta de los Patios ha cumplido ya su ecuador y lo ha hecho con un incremento de la visita de los cordobeses a los recintos con respecto al pasado año y con los hoteles con una media de ocupación algo más baja de lo que el sector esperaba -del 80%-. "Hemos notado que nos han visitado más cordobeses que el año pasado; quizás también haya contribuido algo el hecho de que el día en el que se abrieron los Patios, el pasado 1 de mayo, era fiesta y también estaban aún por la mañana abiertas las Cruces", insistió ayer el presidente de la Asociación de Cuidadores de Patios, Rejas y Balcones Claveles y Gitanillas, Rafael Barón. "Ha sido una semana en la que la Fiesta de los Patios se ha desarrollado correctamente, con mucha gente en las calles recorriendo las rutas", añadió.

"Es cierto que, como ocurre año tras año, hay zonas que se saturan, pero por lo general, en el resto la afluencia de gente ha sido muy fluida", puntualizó el presidente de la Asociación de Cuidadores de Patios, Rejas y Balcones Claveles y Gitanillas. "Ahora, a esperar que no llueva y que la semana que ahora empieza sea un éxito como ha sido la semana que ha concluido", puntualizó Barón.

El presidente de la Asociación de Cuidadores de Patios, Rejas y Balcones Claveles y Gitanillas confirmó que el día en el que más visitas recibieron los Patios fue el sábado pasado y que la mañana de ayer domingo estuvo al nivel de la del día anterior, pero por la tarde ya descendió la afluencia para quedarse por debajo de la del sábado. Tampoco acompañó a mejorar las cifras del día anterior la tormenta que en la descargó sobre la ciudad desde la tarde de ayer hasta el cierre de los recintos a las 22:00.

Esos datos positivos que se mantienen o crecen con respecto a los de la edición de 2017 -el próximo domingo 13 de mayo que echa el cerrojo la Fiesta de los Patios se sabrá- contrastan con otros menos positivos, los arrojados por la ocupación hotelera. El presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor), Manuel Fragero, apuntó ayer que la media de la ocupación de la semana ha sido del 80%, "una media de ocupación que es menor que la de la primera semana de Patios de 2017". "Se ha quedado un 20% sin vender cuando los Patios siguen llenos; no sé si será porque han llegado menos turistas para visitar la que está considerada la Fiesta por antonomasia y la más importante del Mayo Festivo", sentenció Fragero. "Tengo que reconocer que un 80% de ocupación es un buen dato, pero es que estamos hablando de una época en la que ese porcentaje ha sido en los últimos años mayor", añadió el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba.

Para Fragero, "lo que falla es la promoción que se hace de la Fiesta de los Patios" más que el hecho de la proliferación de apartamentos turísticos. "Existe cierta falta de una promoción que asegure que quien llega a Córdoba para visitar los Patios pernocta en Córdoba, algo que en la mayoría de los casos no ocurre en la actualidad", puntualizó. "El turista que visita los Patios sigue siendo en su mayoría un turista que tan sólo está de paso unas horas por Córdoba y que duerme en otras ciudades. No hay nada más que ver las zonas de llegada de autobuses que ha habilitado el Ayuntamiento para la Fiesta para comprobar que eso es así", insistió Fragero. "Desde el sector entendemos que hay que seguir con una promoción que contribuiría a colocar a Córdoba en el lugar en el que se merece turísticamente, porque desde luego ese lugar no es a la cola de Andalucía", añadió el presidente de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba.

Fragero adelantó que, de momento, la ocupación hotelera media que se espera para la segunda y última semana de la Fiesta de los Patios 2018 es del 72%. "Un porcentaje que tampoco es bueno si tenemos en cuenta, insisto, que se trata e una de las semanas de la cita más importante del Mayo Festivo". Ese porcentaje sale de una ocupación que será del 60% el último día de la Fiesta el domingo 13 y el jueves 10, mientras que para el viernes 11 se espera que sea del 80% y para el sábado 12, del 93%. El lunes y el martes la ocupación media hotelera que se espera es del 72%, según confirmó.

Uno de los momentos más esperados por cuidadores y propietarios -y por qué no decirlo también, por los visitantes- y que tendrá lugar esta segunda semana será el momento en el que se conozca el fallo del jurado del concurso organizado por el Ayuntamiento, que en la edición de 2017 ganaron en la modalidad de Arquitectura Antigua Martín de Roa, 7 y Pastora, 2 en la modalidad de Arquitectura Moderna. Ese momento se vivirá el próximo viernes 11 de mayo y supondrá, como ha ocurrido en las últimas ediciones de la Fiesta, un cambio en la tendencia de las visitas. Ese fallo supondrá que el próximo fin de semana los visitantes no sólo saturarán ya las típicas zonas en la que se viven colas kilométricas como las de Alcázar Viejo, Santa Marina o la Judería, sobre todo. Las colas también se vivirán a las puertas de los recintos que resulten agraciados.