Cuando la Pasión se hace carne en un belén

La Pasión de Jesús se hace miniatura en el Centro Parroquial Carmen Márquez Criado. En el que fuera el antiguo colegio de la Trinidad -hasta el próximo día 16 de abril- Jerusalén se ha transformado en un belén. Gracias a Antonio Parras Rojas, de lunes a sábado -entre las 10:30 y las 13:30 y entre las 17:30 y las 20:30-, y los domingos -sólo en horario de mañana- se pueden contemplar de forma pormenorizada todos los pasajes de las últimas horas de Jesús, desde su entrada triunfal en Jerusalén a lomos de la borriquita hasta su resurrección, pasando por la Santa Cena, el prendimiento, el juicio de Caifás... Es todo un via crucis belenizado. La muestra está organizada por la parroquia de San Juan y Todos los Santos -la Trinidad- y el propio Centro Parroquial Carmen Márquez Criado, al igual que las otras dos ubicadas en este lugar, una recreación de la carrera oficial de 2017 y la exposición fotográfica la Pasión de Cristo, que también tienen el mismo horario. Antonio ha volcado su alma de belenista en la confección de esta impresionante recreación, alimentada por su amor por la Semana Santa. "Aquí en Córdoba he sido cofrade del Esparraguero, de la Misericordia, del Huerto, del Prendimiento y del Santo Entierro; ahora lo soy de la Misericordia", destaca. Y no sólo se puede contemplar la Pasión de Jesús en miniatura, también una recreación de la nueva carrera oficial de la Semana Santa. "Se ha montado desde la Mezquita-Catedral, que incluye por supuesto el Patio de los Naranjos, hasta la calle Torrijos y el Puente del Perdón, entre otros enclaves", detalla. "En esa recreación de la nueva carrera oficial hay cinco pasos de la Semana Santa de Córdoba en miniatura acompañados por 140 nazarenos", sentencia. Esa recreación, como no podía ser de otra manera, la cierra el paso del Santo Entierro. Antonio cuenta que hace unos 20 años que comenzó a confeccionar la Pasión de Jesús en forma belenística, para lo que ha utilizado, entre otros materiales, el corcho natural y también árboles naturales. Y que el montaje en el antiguo colegio de la Trinidad le ha llevado aproximadamente un par de meses. Antonio es además el autor del montaje del misterio de la Redención, "eje central de la historia de la salvación", detalla. La recreación de la carrera oficial ha sido llevada a cabo por el también artesano y belenista Antonio Gómez Gómez, quien cuenta, como Antonio Parras Rojas, con una trayectoria reconocida en este campo a través numerosos premios.

"El recorrido se inicia en la sala de exposiciones temporales, en la que se muestran la Entrada Triunfal de Jerusalén, la Sagrada Cena, la Oración en el Huerto, el Prendimiento, Jesús ante Anás y ante Pilatos, la Flagelación, la Calle de la Amargura, el Calvario, el Descendimiento, el Sepulcro y la Resurrección", detalla el artista. A estas dos muestras se suma la fotográfica de la Pasión de Cristo, obra de Valentín Moyano. El artista ha representado en la misma las escenas más impactantes de los últimos momentos de la vida de Jesús, recreada con modelos, vestuario, maquillaje, caracterización, peluquería y atrezos profesionales, para "plasmar el dolor, sufrimiento, coraje y sacrificio de Jesús de Nazaret", según detalla el responsable del espacio museístico, Rafael Mariscal.

Valentín Moyano se ha inspirado para su obra en la Sábana Santa y en la imagen del Cristo de la Universidad, de cuya hermandad es partícipe, "mostrando los rasgos que caracterizan al Crucificado de la cofradía universitaria, golpeado, contusionado, magullado y azotado", apunta. Las 70 instantáneas que conforman la exposición de la Pasión de Cristo describen los momentos finales de la vida de Jesús plasmados en escenarios reales de Córdoba y de la provincia, como las cuevas romanas, los olivares de Adamuz, el castillo de Aguilar de la Frontera o las antiguas edificaciones de la carbonífera de Peñarroya. Las escenas representadas en esa visión de Valentín Moyano son la lapidación de María Magdalena, la última cena, la oración y el prendimiento en el huerto de los olivos, la sentencia, la coronación y la flagelación, la Vía Dolorosa, la Santa Faz y la Crucifixión, Muerte y Resurrección de Cristo.