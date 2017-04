El Paseo por la Ciencia contará con 1.150 participantes en el Vial Norte

Un 'desconocido' edificio municipal para la Casa de la Cultura Científica

La Asociación Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica trabaja desde hace años en la puesta en marcha una Casa de la Cultura Científica. Por el momento, se ha avanzado y ahora el Ayuntamiento ultima la redacción del proyecto para que un edificio municipal albergue este espacio. El edil de Educación e Infancia, Andrés Pino, avanzó ayer esta información, pero no quiso desvelar -a pesar de la insistencia de los medios- el edificio en cuestión en el que se alzará esta casa. Lo único que avanzó fue el hecho de que el edificio pertenece al "inventario de espacios públicos para uso público" que el equipo de gobierno municipal prepara en estos momentos. "Muy pronto lo pondremos encima de la mesa", subrayó. El proyecto, no obstante, cuenta con el apoyo y la colaboración de la Delegación de Educación y su secretario, Alejandro Morilla, aseguró que "se está trabajando en la forma jurídica que permita crear y mantener esa Casa de la Cultura Científica". Morilla anotó que en el proyecto también colaboran los técnicos de Cultura de la Junta junto a los municipales "para plasmar en un documento ese proyecto" en un plazo de pocas semanas. Ante estas declaraciones, la presidenta del colectivo de profesores por la Ciencia, Concepción Lara, destacó que "tenemos el compromiso formal pero no por escrito". "Se nos ha ofrecido un edificio que tiene una pinta excelente", reseñó, aunque tampoco quiso avanzar el lugar en el que se encuentra el inmueble. La apuesta por la puesta en marcha cuenta también con el apoyo de la Universidad de Córdoba y la Diputación y su delegada de Participación Ciudadana, Aurora Barbero, mostró la adhesión de la institución provincial.