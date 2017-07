El Partido Popular acusa al cogobierno de empujar a Vimcorsa "a la quiebra"

El viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, aseguró ayer que "con el cogobierno" de PSOE e IU la empresa pública Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa) "va a la quiebra", y añadió que, "si Vimcorsa no construye y no rehabilita viviendas", que es su función principal, "qué sentido tiene mantenerla".

En una rueda de prensa ofrecida junto al también concejal del PP en el Consistorio cordobés, Luis Martín, el viceportavoz popular apuntó que "no se puede gobernar a golpe de chapuza y salto de mata", y eso es "lo que se está haciendo", de forma general, pero especialmente también respecto a Vimcorsa, que, en la práctica, "es un museo".

En este sentido, Fuentes afirmó que los populares no saben "qué pasa en Vimcorsa", por la sencilla razón de que "no se convoca el consejo de Vimcorsa" y, por ejemplo, "nadie sabe si hay ayudas o no a la rehabilitación de viviendas".

De modo que, según argumentó Fuentes, "si no se compra suelo, para seguir haciendo promoción y vivienda que sea asequible a los que menos tienen, qué sentido tiene que siga existiendo Vimcorsa, pues que se cierre", que "la van a cerrar ellos", es decir, PSOE e IU, "porque van a la quiebra", ya que, además, en este mandato, "viven de las rentas" de la anterior gestión del PP.

Así lo señaló también, por su parte, el edil del PP Luis Martín, quien insistió en que "hace dos años que no tenemos constancia de que se hayan convocado ayudas a la rehabilitación de viviendas", que los populares exigen que se convoquen, pero ello no ha ocurrido porque PSOE e IU "están instalados en la politización de Vimcorsa".

Al paso de esas declaraciones salió Alba Doblas (IU), la presidenta de Vimcorsa, que recordó que el anterior gobierno municipal del PP en el Consistorio cordobés "obvió durante cuatro años la principal actividad de la empresa, que es la construcción y venta de viviendas de protección oficial".

En este sentido, Doblas afirmó que quienes ahora están al frente del Ayuntamiento cordobés consideran que la construcción y venta de VPO "es una actividad absolutamente necesaria para la supervivencia de la empresa", que en este mandato "sí se ha iniciado". Prueba de ello, según señaló, es que, al próximo consejo de administración de Vimcorsa, previsto para la semana que viene, se llevará, para su aprobación, "la firma de un convenio de AVRA (Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía)" para la compra de suelo, lo cual "está tardando más de la cuenta por todo lo que conlleva una compra tan importante, después de que el PP", insistió, dejara de lado "la construcción y venta de VPO".