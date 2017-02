Palomo Spain queda semifinalista del Premio LVMH de talentos de la moda

La carrera del diseñador cordobés Palomo Spain continúa en ascenso. Tras la presentación de su colección Objeto Sexual en la Semana de la Moda para Hombres de Nueva York, el cordobés ha sido nominado al premio LVMH para jóvenes diseñadores, el más importante del sector. A sus 25 años Alejandro Gómez Palomo se ha convertido en una gran promesa de la moda a nivel internacional gracias a sus rompedoras propuestas dirigidas a hombres atrevidos.

Palomo Spain es uno de los 21 diseñadores que han resultado semifinalistas en la cuarta edición del Premio LVMH, organizado por el conglomerado francés del mismo nombre, que busca impulsar a los talentos emergentes en la industria. No en vano, junto al maleno aparecen figuras como Charles Jeffrey Loverboy (Inglaterra), Sulvam (Japón), Ambush (Estados Unidos), Marine Serre (Francia) o Dilara Findikoglu (Turquía).

El jurado está formado por Riccardo Tisci, Karl Lagerfeld o Marc Jacobs, entre otros

Cada año un joven diseñador y tres graduados de escuelas de moda pueden optar al prestigioso galardón, dirigido a creadores con al menos dos colecciones producidas y menores de 40 años. El ganador recibirá apoyo financiero (300.000 euros en metálico) y técnico (tutoría empresarial de ejecutivos del grupo) por parte del grupo LVMH (propietario de Loewe, Louis Vuitton, Dior o Givenchy, entre otras muchas firmas) durante 12 meses, además de la repercusión mediática que supone un premio de este calibre.

El jurado lo forman 12 diseñadores de casas del grupo: Jonathan Anderson (Loewe), Maria Grazia Chiuri (Dior), Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton), Marc Jacobs, Karl Lagerfeld (Fendi), Humberto Leon y Carol Lim (Kenzo), Phoebe Philo (Céline), Riccardo Tisci (ex Givenchy), Delphine Arnault (vicepresidenta ejecutiva de Louis Vuitton), Jean-Paul Claverie (consejero de Bernard Arnault y director de mecenazgo de LVMH) y Pierre-Yves Roussel (consejero delegado de LVMH Fashion Group).

Los semifinalistas han sido elegidos por 40 especialistas del sector. Los próximos días 2 y 3 de marzo los 21 candidatos presentarán su proyecto ante el jurado, que elegirá a cuatro finalistas. Hasta junio no se conocerá al ganador.

El cordobés Palomo Spain es el único representante español seleccionado para este prestigioso premio. El país con mayor número de nominados es Reino Unido, con cinco (Charles Jeffrey, Daniel W. Fletcher, Martine Rose, Molly Goddard y Nabil Nayal); seguido de los dos de Estados Unidos (Abdul Abasi y Greg Rosborough, y Yoon Ahn); Francia (Antonin Tron y Marine Serre) y Japón (Kozaburo Akasaka y Teppei Fujita). A ellos se suman Jahkoy (Rusia), Katherine Mavridis (Australia), Maggie Marilyn (Nueva Zelanda), Angus Chiang (Taiwan) o Cecilie Bahnsen (Dinamarca).

La firma Palomo Spain nació la primavera de 2015 tras la presentación su proyecto final en el London College of Fashion, una colección que reflejaba los orígenes de un joven de 18 años del sur de España que, con gran valentía, había decidido salir de su casa con el sueño de entrar en una reputada institución de moda y convertirse en reconocido diseñador.

En febrero de 2016 presentó su segunda colección, Orlando, en un palacete en Madrid, y en septiembre del mismo año la tercera, Boy Walks In An Exotic Forest, en el Museo Lázaro Galdiano, con la que acercó a la alta costura a un nuevo público más joven e inquieto. En febrero de 2016 Palomo Spain fue invitado por la Council of Fashion Designers of America a presentar su colección Objeto Sexual dentro de la Semana de la Moda para Hombres de Nueva York. Por último, el Club Matador fue el lugar elegido para la presentación de su colección otoño/invierno dentro de las actividades de la Mercedes Benz Fashion Week Madrid.