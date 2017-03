El Pacto por la Industria prevé recuperar las cifras de empleo anteriores a la crisis

El pasado 30 de enero, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, rubricó el denominado Pacto por la Industria con el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y los secretarios regionales de UGT-A y CCOO-A, Carmen Castilla y Francisco Carbonero, respectivamente. Tal y como recordó ayer la delegada de la Junta en Córdoba, Rafaela Crespín, el objetivo del acuerdo es el de "movilizar 8.000 millones de euros para toda Andalucía para recuperar, en el caso de Córdoba, los niveles de empleo en este sector previos a la crisis, que ascendían a 37.911, cuando ahora hay 22.000 ocupados en el sector industrial y 4.932 empresas industriales en la provincia", dijo.

Estos fondos serán a repartir por concurrencia competitiva y en distintas convocatorias de incentivos y el dinero que llegue a Córdoba dependerá de las iniciativas que se presenten. De los 8.000 millones de euros, 2.000 corresponderán a la Administración autonómica y el resto dependerá de la iniciativa privada, según apuntaron. El Pacto por la Industria tiene horizonte 2020 e incluye medidas para conseguir nuevos instrumentos financieros, incrementar la formación de los profesionales y la proyección exterior de la industria local, mejorar la gestión del talento y de la innovación. Entre sus retos, tal y como detalló la delegada, está el de incrementar un 20% el número de empresas industriales de entre 10 y 50 trabajadores, así como mejorar las condiciones laborales en el sector e incrementar las patentes y el mercado tecnológico.

El acuerdo repartirá 8.000 millones de euros en incentivos en territorio andaluz

En la presentación, el delegado provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Manuel Carmona, quien destacó que "la industria es clave para dar un giro de 180 grados en la estructura económica de Córdoba por varias razones: tiene una alta capacidad tractora, absorbe buena parte del esfuerzo innovador y tiene potencial exportador y capacidad de resistencia, demostrando que el tejido industrial ha sido capaz de subsistir mucho mejor que el resto de los sectores". Todo ello en un contexto, tal y como detalló, en el que el sector industrial supone en Córdoba el 18% del empleo total -por detrás de los sectores servicios y comercio-. Y en el que la capital acapara el 30% de las industrias de la provincia -con 1.493 empresas-, seguida de Lucena, Montilla y Puente Genil. "El 91% son industrias manufacturadoras de alimentación, del sector del metal, del mueble, de la joyería y afines", puntualizó. La mayoría de esas empresas tienen entre cero y dos trabajadores, lo que les resta competitividad, según relataron no sólo Crespín y Carmona, sino también los el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, y los secretarios provinciales de UGT y CCOO, Vicente Palomares y Rafael Rodríguez, respectivamente. Precisamente, tal y como también relataron, otro de los objetivos del pacto es el potenciar la agrupación empresarial. "Las empresas con dos trabajadores son muy necesarias, pero deben de ganar tamaño, porque el tamaño da valor añadido y mejora la competitividad del sector productivo cordobés", sentenció Díaz. El presidente de CECO insistió en el esfuerzo del sector en estos años de crisis, y la importancia de este pacto en aspectos como "la apuesta por una mayor internacionalización de la empresa, la innovación y el desarrollo tecnológico en la industria y la gestión del talento; tenemos que hacer que vuelvan a casa nuestros ingenieros, arquitectos y graduados que se tuvieron que marchar fuera de nuestras fronteras". También destacó que es importante incrementar las enseñanzas a través de una Formación Profesional que está mermada en Córdoba.

"La senda de la industrialización no se consigue de un día para otro, siempre hemos dicho que se deben poner políticas sobre la mesa que al final consigan ese objetivo y este pacto es una de ellas, ya que es una propuesta realista, con financiación para incentivar a la industria y no subvencionarla", insistió al respecto Palomares. El secretario provincial de UGT destacó las posibilidades que tiene la industrialización para Córdoba destacando que "tenemos un déficit industrial importante y la industria es la apuesta que tenemos que hacer para salir la crisis, ya que ni el sector servicios ni el comercio generan los niveles de riqueza que genera la industria". Defendió que la industria "no puede ser precaria, no se puede crecer basándonos en la reducción de costes sociales y laborales, estaremos vigilantes en este aspecto". Insistió en la necesidad de "cuidar y mimar la poca industria que tenemos para evitar que se vaya", en referencia al caso de la cementera Cosmos. Y detalló la necesidad de ir contra la economía sumergida y contra la competencia desleal.

Por último, su homólogo en CCOO dijo que el Pacto por la Industria "es una herramienta muy importante porque Córdoba es un desierto industrial y necesita de la industria". "Se debe mejorar el empleo y las condiciones de trabajo y de vida de lo trabajadores, y el empleo industrial es un empleo de alta cualificación y también de alta calidad y estabilidad", dijo. Para añadir que, "cada empleo industrial puede inducir entre 2,3 y 2,4 empleos auxiliares y para una provincia con unos niveles de paro muy elevados esto supone un importante reto".