El PSOE alerta del vandalismo "excesivo" e insiste en aumentar la plantilla policial

La necesidad que lleva pidiendo a gritos el equipo de gobierno casi durante todo el presente mandato municipal de incrementar la plantilla de la Policía Local volvió a cumplir ayer un capítulo más, y ni mucho menos será el último. La persona que capitanea esta demanda de más agentes, el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Emilio Aumente, alertó ayer de que la ciudad está sufriendo un vandalismo "excesivo", para más tarde relatar que si la Policía Local continúa perdiendo efectivos habrá servicios que no se podrán prestar. El argumento del vandalismo fue en respuesta al grupo municipal popular, que denunció también ayer el estado "de abandono" en el que se encuentra el altar de la calle Lineros, "con huellas visibles de deterioro". Y llega tan sólo un día después de que se celebrara en el Ayuntamiento una Junta Local de Seguridad extraordinaria para el reforzamiento del nivel 4 antiterrorista en Córdoba. Precisamente, Aumente insistió ayer en el clima de colaboración que existe entre la Policía Local y las Fuerzas de Seguridad del Estado para llevar a efecto las nuevas medidas.

También llega un día después de que la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, hiciera pública una carta con destino a la Moncloa en la que pide al presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, un plan de choque que permita a los ayuntamientos recuperar el nivel de Policía Local que tenían antes de la crisis. Ambrosio recordó que el Consistorio cordobés ha perdido por, entre otros impedimentos, la tasa de reposición impuesta por la Administración central, 41 agentes desde 2010. Esa misiva tuvo una rápida respuesta por parte del grupo municipal popular. El jefe de la oposición en el Ayuntamiento, José María Bellido, insistió en que la misma era un síntoma más de la "incapacidad del cogobierno" y pidió a la alcaldesa "que se deje de cartas" y que se ponga a trabajar, dado que los Presupuestos Generales del Estado permiten ya una tasa de reposición de las plazas de agentes perdidas".

Esa crítica del PP recibió ayer respuesta por parte del teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana. "Parece que el PP es el defensor de la seguridad y de la Policía; y yo lo entiendo, la derecha siempre es la que dice que garantiza la seguridad y la Policía, y en este caso es lo contrario", incidió Aumente. "Aquí hay un gobierno no de izquierdas que lo que quiere es garantizar la seguridad, pero con unos ratios normales y dignos de Policía Local", sentenció. "Yo creo que ahora mismo [el grupo municipal popular] está fuera de plano, ya que tenemos encima de la mesa unos hechos [los atentados yihadistas] que son graves y estamos en sintonía perfecta con el resto de Fuerzas de Seguridad del Estado y con la Subdelegación del Gobierno, no sé por qué cada vez que hay hechos de este tipo salen ellos diciendo lo que dicen", añadió, para posteriormente adelantar que "en muy breve plazo de tiempo" Rajoy "va a tener que modificar eso [la norma que permita contratar más policías municipales]". "Rajoy no tiene más remedio que modificarlo y lo vamos a ver la semana que viene. Y voy a dar un ejemplo, el Ayuntamiento de Granada ha hecho una convocatoria de 14 plazas de policía local, diez eran de reposición, que significa que si se jubilan cuatro agentes en el último año sólo puedo sacar una convocatoria para cuatro agentes y no puedo acumular las vacantes que tengo desde 2010, y cuatro plazas que salen nuevas; inmediatamente han recibido una notificación del delegado del Gobierno impugnándole el acuerdo y pidiéndole que justifiquen la situación, necesidad y obligatoriedad de convocar 14 plazas", relató.

Aumente insistió en que ya viene advirtiendo desde hace ya bastante tiempo que existen una gran cantidad de actividades en vía pública que tienen que realizar la Policía Local "que no se podrán realizar". "Pero es que además, si este año firma, que lo va a hacer, Rajoy la jubilación anticipada de los agentes, se nos van a ir 50 policías de golpe, que sumado a los 40 que tenemos de déficit son 90 los que habremos perdido. ¿Díganme cómo colaboramos con el señor Rajoy en la seguridad? ¡Ya está bien!", puntualizó dirigiéndose al grupo municipal popular.

Precisamente, en su carta al presidente del Ejecutivo, la alcaldesa habla también de la dificultad de colaboración con el Gobierno central con una plantilla policial menguada en estos momentos en los que el terrorismo yihadista está muy presente en todo el territorio nacional. Ambrosio demanda un plan de choque que permita a los ayuntamientos incrementar el número de agentes de la Policía Local para acercarse a la ratio de 1,8 agentes por cada mil habitantes "que marca como recomendación la Unión Europea, eliminando directamente la tasa de reposición o incrementando la misma de manera que pueda recuperarse el nivel que tenían los ayuntamientos antes de la crisis que tan gravemente nos ha afectado, tanto más en estos difíciles y dolorosos momentos en que ya se está anunciando la necesaria colaboración de la Policía Local en el desarrollo de las medidas recogidas en el plan de prevención y protección antiterrorista en la lucha contra el terrorismo yihadista, aprovechando las capacidades que tiene este Cuerpo teniendo en cuenta su cercanía, en el día a día con la ciudadanía y su labor a pie de calle", relata la alcaldesa en esa carta en la que le pide a Rajoy "sensibilidad ante un problema acuciante".