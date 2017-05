"El PSOE siempre se ha ido comiendo a sus aliados, no respeta a sus socios"

-ruta 100% Andalucía. ¿Qué es lo que pretenden con ello?

-Nosotros hemos sido una fuerza fundamentalmente urbana. Sin embargo, por abajo se han ido constituyendo una serie de círculos con una velocidad sin referentes anteriores, pero no había una conexión con quienes éramos las casa visibles de la iniciativa. La gente se confeccionaba su bandera de Podemos artesanalmente y se reunía en bares. Esas dos realidades paralelas existían y necesitamos permear la organización, porque esa va a ser la clave de bóveda para una victoria electoral en Andalucía, aprovechar lo que tenemos por abajo con un proceso de formación de nuestros cuadros, maduración programática. Lo segundo ofrecer a la sociedad andaluza un programa electoral de verdad, estar en condiciones de gobernar, más allá de los eslóganes. Nos hemos enfrentado a gobiernos municipales sin experiencia previa y no nos han ido tan mal las cosas. Dicen que los primeros ayuntamientos fueron los mejores y estaban formados por gente sin experiencia y muchísima ilusión.

No soy defensora de las identidades; en Podemos siguen sin hacer falta decir que somos de izquierdas"

-El eslogan de la campaña se parece al que está usando Susana Díaz para los primarias del PSOE.

-Lo hemos hecho abiertamente y en contraposición. Nosotros estamos indignados porque entendemos que Andalucía necesita un gobierno que esté. Susana Díaz no está presidiendo Andalucía ahora mismo y eso no es un eslogan.

-Que lo han elegido conscientemente entonces.

-Sí. Pero no porque sea la candidata del PSOE, que a mi me parece maravilloso e incluso si es la primera secretaria general de su partido, que tiene 140 años de historia, sería una victoria para todas la mujeres. Pero mientras, aquí en Andalucía tiene que estar con los cinco sentidos, porque esta tierra lo necesita. Ella misma va a tener contradicciones evidentes si quiere ser una líder estatal y andaluza.

-¿Usted tiene algún preferido para esas primarias?

-No. Y si lo tengo no se lo voy a decir [se ríe]. Está feo influir en las decisiones de otro partido.

-Pero Podemos sí esta tratando de hacerlo con gestos, como la moción de censura, por ejemplo.

-Yo creo que no. De hecho creo que hay gente dentro de mi partido que en petit comité y en conversaciones muy tacticistas piensa que a nosotros nos va ir mejor si Susana Díaz gestiona el PSOE y otros, insisto, siempre en conversaciones informales, que nos irá mejor con Pedro Sánchez. Hay visiones diferentes. A mí lo que más me preocupa, yéndome un poco más arriba de las primarias socialistas, es que se cierre el círculo del aparato del régimen, del aparato del Estado. Yo tengo miedo a que la gente se acostumbre a determinadas cosas, como que no tenemos que pelear contra la Lomce porque la hayamos naturalizado. Cuando eso ocurra, será muy difícil revertirlo. Por tanto, gane quien gane me gustaría que fuera una persona capaz de pensar en la propia crisis de su partido o de la socialdemocracia europea.

-Habla usted de crear estructuras. Pero en Córdoba no tienen.

-Eso ha sido por las disfunciones propias de un proceso que se diseña desde Madrid, con la voluntad de controlar, y esa ha sido mi pelea desde que aterricé en Podemos. Por eso digo que no se puede ser líder andaluz y estatal al mismo tiempo, porque en España todo se tiende a centralizar desde Madrid y en Podemos también pasa. Nosotros no podíamos abrir un proceso en Córdoba y que tuviera organicidad suficiente porque no lo permitían los documentos a nivel estatal. Eso es de locos, porque estamos perdiendo la oportunidad de tener una nueva dirección consolidada. Al final, funciona porque lo hacen la coordinadora local, los círculos y los representantes en las instituciones y ahí tenemos el caso de nuestro parlamentario David Moscoso.

-Córdoba es una provincia atípica por la fortaleza que ha tenido históricamente IU. ¿Sería posible esa confluencia en la capital?

-Sobre el municipalismo hemos sido muy respetuosos. Decidimos no presentarnos a las anteriores y respetar a los compañeros que se fueran a otras y tenemos una relación de igual a igual con las candidaturas municipalistas. Sólo pusimos dos condiciones: los compañeros de Podemos que formaran parte de esas listas van a ser una barrera del PP y eso se ha cumplido en todos los sitios. Y la segunda es no entrar en gobiernos con el PSOE. Porque sabemos lo que hace el PSOE cuando gobierna y no es precisamente lo que dice.

-En Priego no ha ocurrido eso.

-Por eso hemos dicho que no estamos de acuerdo con la entrada en el gobierno con el compañero de Podemos. Lo que pasa es que la candidatura municipalista ha decidido otra cosa, pero eso se sale de la línea de Podemos.

-¿Y cuando habla de confluencia también incluye a IU?

-Claro. Y como hablamos de Córdoba en particular, por eso saco a relucir cuáles son las dos únicas cosas que nosotros tenemos clarísimas. Nuestra postura es sacar al PP del gobierno, dar la investidura a un candidato alternativo, pero no vamos a coger un sillón de gobierno.

-Eso en Córdoba, con la cultura de gobierno que hay en IU, parece más complicado.

-Nosotros queremos gobernar, pero con mayoría. No queremos estar en situación de subalternidad con el PSOE.

-La provincia tiene además la particularidad de que en muchos de los círculos de Podemos hay mucha gente que viene desencantada de IU. ¿No es eso un obstáculo?

-Pues puede serlo, pero intentaremos hacer un esfuerzo porque todo el mundo se ponga a la altura de las circunstancias. Lejos de volver a filias o fobias personales, seamos capaces de plantear una alternativa al PP en clave de recuperación de derechos o podemos olvidarnos de recuperarlos y eso va a ocurrir en poco tiempo. Quizás no debe importar tanto de dónde viene cada uno, si tenía militancias previas.

-Podemos ha ido cambiando el discurso con el paso de tiempo. Ya no se escucha tanto el debate de los de arriba y los de abajo, sino que se han posicionado a la izquierda.

-Yo no he sido defensora, tampoco en Podemos, de las identidades. Es más importante que tengamos claro qué queremos hacer y decirle a la gente que vamos a acabar con los desahucios y la precariedad y tener la herramientas para hacerlo; o acabar con la deuda y los rescates a los bancos, sin necesidad de decir que eres de izquierda. Eso tiene ya de por si radicalidad. Mucha gente se ha visto comprometida con esas ideas sin necesidad de escuchar a Aute, Sabina o leer a Marx. Porque hubo un tiempo en el que todos salimos a la calle para decir que no queremos ser mercancía de la clase política o lo banqueros. ¿Habrá algo más de izquierdas que eso? No hacía falta decirlo y sigue sin hacer falta. Yo no soy una persona especialmente forofa de las identidades, aunque las tengo y soy de izquierdas, pero quien nos ha situado más a la izquierda, sin ninguna mala intención sino con el ánimo de explicarlo de una forma sencilla, son los medios de comunicación.

-¿Usted comparte la postura de Ganemos Córdoba de apoyar al gobierno municipal pero sin gobernar?

-Me parece que pueden conseguir más cosas estando fuera que dentro. Porque cuando entras en una casa que no es la tuya además, con un gobierno que no tiene tu programa, luego cuesta mucho trabajo salir. Recuerdo cuando el gobierno de PSOE-IU en la Junta e íbamos a ellos [a IU] desde la Marea Verde y veíamos que no tenían luego capacidad para resolver los problemas. La experiencia nos dice que el PSOE siempre se ha ido comiendo a todos los aliados de gobierno que ha tenido, desde el Partido Andalucista a las dificultades propias de IU. No tienen ningún respeto por sus socios de gobierno. Con IU rompieron porque habían hecho sus cálculos electorales.