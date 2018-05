El PSOE responde a CECO que la Junta se sumará al acuerdo por la logística

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carmen González, defendió ayer la labor que el gobierno está realizando para impulsar la logística y se refirió a las críticas de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) a la Junta de Andalucía por su escasa inversión. La respuesta se produce tres días después de que los empresarios enviaran su valoración y en ella González asegura que el presidente de CECO, Antonio Díaz, "conoce perfectamente que la Junta de Andalucía va a incorporarse al acuerdo sobre logística que tienen firmado Ayuntamiento, CECO y Diputación, y que se está ultimando un convenio entre la Agencia de Puertos de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba para dar un contenido real a la incorporación de la Junta de Andalucía". La portavoz socialista no sólo defendió a la administración autonómica sino que apuntó que cree "que la apuesta de Córdoba por la logística debe estar planificada y no realizada a salto de mata, y que así se lo han transmitido al presidente de CECO, por lo que está segura de que la colaboración entre la organización empresarial y el Ayuntamiento dará frutos sólidos en los próximos meses", en clara alusión a las críticas de los empresarios. González, además, negó la mayor y aseguró que "por más que se insista en que Antequera es la apuesta logística de la Junta y que Córdoba ha quedado marginada, esto no se adecua a la realidad".

La portavoz socialista defendió la apuesta logística del Ayuntamiento y explicó que "está centrada en el entorno de la estación de mercancías de El Higuerón y en el entorno del polígono logístico de El Álamo". Así, las inversiones que haga la Junta de Andalucía en Córdoba "se deben de centrar, por un lado, en terminar de desarrollar el Parque Logístico de El Higuerón, para lo cual el Ayuntamiento y Red Logística están trabajando en medidas para impulsar su comercialización y modificar sus características urbanísticas con el objetivo de tener parcelas de mayor tamaño". Por otro lado, González consideró que la Junta "debe apoyar el nuevo parque logístico que el Ayuntamiento está diseñando en los terrenos que hay al otro lado de la estación de mercancías de El Higuerón, en el que también se quiere ubicar una zona destinada a la industria Halal". González insistió en que está zona logística de El Higuerón se debe complementar con el desarrollo del polígono logístico de El Álamo, que depende de la iniciativa privada fundamentalmente. La combinación de El Álamo y El Higuerón, dijo, "nada tiene que envidiar a Antequera", de la que recordó que es "una iniciativa donde la financiación mayoritaria proviene del sector privado".

La portavoz socialista también pide inversión al Gobierno central como la conexión entre la carretera de Palma y la carretera del Aeropuerto. González ha añadido que es urgente, además, que se conecte ya el Parque Logístico de El Higuerón con el puerto seco existente en la estación de mercancías a través de la vía de servicio contemplada en el proyecto de remodelación de dicha terminal y redactado por Adif y la Junta de Andalucía. Y ha exigido la conexión con el puerto seco de El Higuerón.