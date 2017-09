El PSOE fija el requisito de avales en un 20% y complica las opciones de Roldán

El domingo 1 de octubre es la fecha elegida por el PSOE cordobés para celebrar las primarias a la Secretaría General del partido en la provincia, de donde saldrá el sustituto de Juan Pablo Durán, que lleva casi cinco años en el cargo. Así se determinó ayer en el Comité Provincial Extraordinario, que fijó las fechas de cara a esas elecciones, y que estableció además las bases para poder presentarse como candidato. La primera y más determinante: los socialistas que quieran optar a la Secretaría General del partido en Córdoba deberán conseguir, como mínimo, un 20% de los avales. Este requisito pone muy difícil la situación a la precandidata más cercana a Pedro Sánchez -o sanchista-, Teba Roldán, quien ayer mismo, antes de que se conociera de manera oficial ese requerimiento de un mínimo de avales, insistía en que lo mejor para el partido sería establecer un 3%, y no el 20% que finalmente se ha acordado.

Pero Roldán no hizo ese llamamiento durante el Comité Provincial, al que sí asistió, sino durante un acto organizado por su equipo en el salón de actos de Fepamic (un espacio asiduo para las celebraciones socialistas) donde congregó a casi un centenar de simpatizantes que aplaudió la intervención de la precandidata a cada frase que lanzaba. La sanchista estuvo además acompañada del miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez y exalcalde San Sebastián, Odón Elorza, y de otra socialista fortalecida tras la victoria sobre Susana Díaz, Carmen Calvo.

La candidata 'sanchista' se ve capaz de conseguir los apoyos pero insiste en que el 3% es necesario

Allí, en una especie de mitin que la propia Roldán organizó a través de sus redes sociales, la sanchista sacó músculo e instó a la militancia a apostar por su candidatura, una candidatura que, defendió, "es el Pepito grillo crítico" del PSOE provincial donde su equipo es "totalmente necesario". Roldán, que presentó una campaña con diez claves que fue desgranando a través de un vídeo, habló de ese porcentaje de avales y recordó que en el 39 Congreso Federal del partido se habló ya del 3%. "Agarrarse a una disposición transitoria es feo", reprochó Roldán, en referencia a los socialistas que defienden el 20% y que se basan, en gran parte, en los estatutos del partido. Fue precisamente este argumento el que utilizó la precandidata para mostrar fuerza y asegurar que "somos capaces" de conseguir ese 20%, pero que aún así exigen que sea un 3% porque garantizaría "la participación de todos los compañeros, que se podrían presentar sean conocidos o no". Esta última idea también la reforzó Roldán en su discurso al recordar que su candidatura llega con la mochila "vacía de cargos públicos y de coches oficiales", pero llena de "ilusión".

Roldán no se refirió en ningún momento al que sería su máximo rival si finalmente consigue los avales, el coordinador de Organización del partido y presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, mucho más cercano a Durán y del ala de Susana Díaz. Sin embargo sí lanzó varios mensajes hacia los simpatizantes de la presidenta andaluza, que en el PSOE cordobés son mayoría, e insistió en que su partido no tiene cargos institucionales, en que el partido en Córdoba "se ha ido minando" o en que hay que poner "bases diferentes" porque, de lo contrario, quien se va no vuelve.

Y antes de que Roldán iniciara una campaña que finalizará, si sale como ella desea, el 1 de octubre, los socialistas sentaban las bases de esas primarias y el actual secretario general, Juan Pablo Durán, iniciaba su despedida. El también presidente del Parlamento de Andalucía abrió el Comité Provincial Extraordinario con un discurso en el que recordó todas las derrotas electorales que ha tenido el PSOE a lo largo de los últimos años frente a la fortaleza del PP en unos momentos, afirmó, en los que había una "sensación de depresión colectiva". Ahora, tras recuperar la Diputación y alcanzar por primera vez la Alcaldía en el Ayuntamiento de la capital, recordó Durán, "hay que mantenerlo". El aún secretario general de los socialistas cordobeses manifestó además que una vez se cierre su ciclo con cargo orgánico en el partido se dedicará "en cuerpo y alma a Andalucía"; es decir, a la responsabilidad institucional. Durán fue elegido secretario general del PSOE en Córdoba en el año 2012, cuando sustituyó en el cargo a José Antonio Ruiz Almenara. Aunque las bases establecen que debe estar un máximo de cuatro años, ya lleva cinco.