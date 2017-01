"El PSOE tiene que recuperar en otros territorios la fuerza del socialismo andaluz"

Su papel como una de los diez miembros de la Comisión Gestora del PSOE es el de la neutralidad, si bien se advierte en sus respuesta que le cuesta. Es una de las dos representantes del socialismo andaluz en el máximo órgano de dirección del partido y llega al cargo tras una meteórica carrera. Y es que en pocos años, esta baenense ha pasado por la Alcaldía de su ciudad, la Consejería de Medio Ambiente, el Parlamento andaluz y ahora el Congreso de los Diputados y la Gestora socialista.

-¿Estar en la gestora es un premio o un castigo?

-Eso nunca se sabe. Lo que sí está claro es que es un orgullo por la confianza depositada en ti y, como siempre, yo he estado a disposición del partido para todo aquello que me ha demandado. En un momento tan complicado, delicado y doloroso como el que vivimos en los meses de septiembre y, en concreto en ese Comité Federal del 1 de octubre, que después se constituyera la Comisión Gestora y que te llamarán para decirte que tú formes parte en representación de Andalucía, aparte de una gran responsabilidad, es un orgullo.

-¿Sorprendida por lo que ha visto y vivido?

-Lo primero es que me he tenido que poner al día de la situación a nivel de toda España. Yo venía de la política autonómica y anteriormente de la municipal. He tenido que ver las diferencias y singularidades de los distintos territorios. Y por otro lado me ha sorprendido la gran fortaleza que tiene el PSOE para sacar fuerza para pensar en las siglas, en los militantes y en los ciudadanos, que son para los que los que trabajamos.

-¿Se esperaba un PSOE tan roto a nivel interno?

-Yo no diría que está tan roto, pero sí con dificultades. Desde luego tiene capacidad de regenerarse y ser lo que siempre hemos sido: un partido necesario para España y para los españoles. En eso estamos y trabajamos, en tratar de unir, fortalecer y coser, ese verbo tan empleado en estos tiempos y que es muy necesario. Esa es la función de la Gestora, conducir al partido con normalidad a ese congreso que tendrá que llegar. También tiene la obligación de que asegurar la normalidad orgánica e institucional que debe tener.

-¿Y de hablar de las fechas del congreso?

-Será cuando tenga que ser, pero eso no es lo importante, sino el proyecto que llevemos y determinar qué le vamos a ofrecer a los ciudadanos para que volvamos a ser un proyecto político creíble, reconocible, para que confíen en nosotros. Si no confían en nosotros, no podremos volver a gobernar. Para ganar con amplias mayorías necesitamos una propuesta política solvente, lo que ha sido siempre el PSOE, pero adaptado a los cambios sociales que lógicamente se han producido. Es importante la fecha, pero ya se ha dicho que será antes del verano.

-Da la sensación de que en España hay muchos 'PSOEs', con una división entre el norte y el sur.

-Yo tengo la sensación de que el PSOE de Andalucía es un partido fuerte, estructurado, con raíces profundas, con una vertebración importante, con agrupaciones locales muy potentes en muchos municipios. La fuerza del sur que tiene el PSOE es increíble e indiscutible. En otros territorios hay que recuperar esa fuerza y vertebración del socialismo andaluz.

-¿Quiere decir que eso que tienen que fijarse más en lo que se hace a nivel de Andalucía?

-El modelo andaluz es extrapolable y se ha demostrado. Cuando los ciudadanos confían en un partido elecciones tras elecciones como lo ha venido haciendo en el PSOE andaluz es por algo. Los ciudadanos no se equivocan y los resultados demuestran que otra forma de gobernar es posible, a pesar de circunstancias cono el límite de déficit, la falta de financiación o los recortes, estamos apostando por la política social, que es nuestra bandera. Eso es el PSOE andaluz, el partido que pretende la igualdad. Eso es lo que se puede exportar a otros sitios de España.

-Pero en otras zonas ustedes se han quedado casi como una fuerza testimonial y de eso son conscientes en la Gestora.

-Todo eso es lo que hay que discutir y debatir para cuando llegue el congreso. Un proyecto para todos los territorios y solvente, teniendo en cuenta la singularidad de cada territorio, pero que sea creíble. El PSOE tiene unos principios que son históricos y cuando se intenta salir de esa filosofía puede que ya tu electorado no te identifique, no te reconozca y pierdas esa fuerza. Por tanto, volvamos a esos principios que siempre ha tenido el Partido Socialista y adaptémonos a los tiempos actuales, sin perder nuestra identidad.

-El presidente del Parlamento andaluz y secretario general de los socialistas cordobeses, Juan Pablo Durán, dijo hace unos días que el PSOE andaluz tiene que aportar cohesión a nivel federal e hizo un guiño claro hacia la figura de Susana Díaz.

-Lo que dijo es verdad. Andalucía aporta fuerza y sobre si es un guiño, no lo sé. Nosotros estamos convencidos de la capacidad que tendría Susana Díaz, nuestra secretaria general, para liderar el PSOE, pero en cualquier caso es una decisión que le corresponde a ella y ahora estamos hablando de proyecto, no de personas. Cuando llegue el momento se hablará y desde la Gestora tenemos la obligación de ser neutrales.

-¿Habrá más de una lista?

-No lo sé. En cualquier caso este partido es el más democrático de España, que no veta a nadie y las candidaturas que haya serán respetadas. Habrá debate y solucionaremos nuestras cosas con el fin de dejar de hablar de nuestros problemas internos, porque lo que tenemos es que preocuparnos por los ciudadanos.

-Los problemas internos los están aireando ustedes mismos.

-Nuestro partido es democrático, plural y nos gusta debatir. Por eso digo que ahora nos centramos en ver qué ofrecemos y luego después hablaremos de los nombres. Lo importante es solucionar este tema cuanto antes, sin prisa pero sin pausa, y cuando lo resolvamos dedicarnos a los ciudadanos y no tanto a problemas internos.

-Con un recorrido ya de tres meses en la Comisión Gestora, ¿se acertó al relevar a Pedro Sánchez como secretario general?

-No es cuestión de acierto o desacierto. Es que hubo un Comité Federal en el que se sometió a votación la propuesta que llevaba el secretario general y lo que quedaba de esa dirección, porque hay que recordar que habían dimitido 17 miembros de esa Ejecutiva. Sánchez perdió la votación y ya había anunciado que dimitiría. Por tanto, fue una decisión democrática y hay que acatar lo que la mayoría decide.

-¿Y su dimisión como diputado?

-Es una decisión personal. Parecía que una vez que había realizado una propuesta al Comité Federal que no había salido adelante y una vez que su apuesta era el no es no, podía ser lógico que lo hiciera.

-¿Duele cuando se vio en la tesitura de abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy?

-Claro que duele, mucho. Fue un día duro, pero hay que ser realista y responsables y este partido siempre lo ha sido. Ha estado siempre a la altura de lo que necesitaba este país y teníamos la responsabilidad de desbloquear lo que estaba sucediendo. Llevábamos casi un año con un Gobierno en funciones, dos procesos electorales y alguien tenía que tener esa responsabilidad y altura de miras. Había una realidad, como es que habíamos perdido unas elecciones y estábamos en la oposición y que, nos gustara o no, nueve millones de españoles habían votado al PP. Lo que no podíamos hacer es que por falta de entendimiento y responsabilidad o diálogo y sentido de estado llevar a los ciudadanos a unas terceras elecciones. Las urnas nunca son una condena, pero en este caso sí podrían serlo. Pero ese dolor del que le hablaba se está compensando con el trabajo, con el estar al servicio de los ciudadanos sacando adelante propuestas y revertir las políticas dañinas del Partido Popular. Ahí está la labor de estos dos meses, en los que hemos subido el Salario Mínimo Interprofesional, paralizado las reválidas y la Lomce, empezar a derogar la Reforma Laboral, que se inicie el trabajo para un pacto contra la violencia de género o parar los cortes de luz. Todo eso se ha hecho por el trabajo del PSOE. Seguiremos en esa línea, pactando con los distintos grupos, pero eso no nos quita para que estemos en la calle exigiendo cuando sea necesario, aunque algunos no quieran, porque la calle es de todos.

-Pero además de doloroso, tuvieron que pasar el trago de quienes no respetaron la disciplina de voto.

-Yo puedo respetar la decisión de los compañeros, pero no la comparto, porque cuando tú eres diputado vas representando a unas siglas y a un partido, no por llamarte María Jesús Serrano o de otra manera. Tienes que respetar lo que los deciden los órganos del partido. Eso ya pasó y se ha aplicado el reglamento interno y por tanto ahora es el momento de trabajar y de buscar el consenso.

-Pensar que el congreso va a acabar con la fractura que arrastra el PSOE quizás sea demasiado poco realista.

-Yo le puedo decir que el PSOE está más unido que lo que muchos creen, aunque hay dificultades que no las vamos a negar. Pero desde luego estamos mejor que hace dos meses. Hay que seguir trabajando para sumar y unir, porque esa fortaleza se traducirá en confianza en los ciudadanos. Vamos por esa vía de la unidad.

-Se ha referido antes a acuerdo con otros grupos. En el PSOE parece que hay dos maneras de entenderse con otras fuerzas de izquierdas, como es el caso de Podemos. En Andalucía, Susana Díaz mantiene mucha distancia, mientras que en otros territorios hay más acercamiento.

-En el caso andaluz yo haría la pregunta al revés. Será que Podemos no quiere entenderse con el PSOE y prefiere como aliado al PP. Lo hemos visto en los presupuestos, donde han hecho una pinza. Podemos lo único que quiere es estar en contra del PSOE y por tanto hay un Podemos distinto en cada territorio; hay algunos más tolerantes y otros anticapitalistas y ni entre ellos mismos se ponen de acuerdo. Para no ser casta resulta que están teniendo los mismos problemas que la casta muy rápidamente, mucho más de que los ciudadanos esperaban. Sólo tienen gestos, mucho markenting y, además trabajan poco.

-¿Los dirigentes del PSOE tienen en cuenta a las bases o eso forma de parte del juego lingüístico propio de la situación?

-Le puedo decir que, en mi caso, siempre estoy pegada a las bases y estoy en la realidad de lo que quieren mis compañeros. No me duelen prendas en acudir a las agrupaciones. Creo que eso son frases hechas y que sí se tiene en cuenta lo que opina la militancia, venga de donde venga.

-Hay quien piensa que el presidente de la Gestora, Javier Fernández, ha sido todo un descubrimiento para muchos.

-Javier Fernández es todo un referente para el PSOE y ahora lo estamos viendo. Tiene cordura, talento y talante. Además posee sensatez y la tranquilidad para escuchar. Lo que venga en el futuro lo tendrá que decidir él.

-Es excepcional que se forme una Gestora en un partido como el suyo y más aún que Córdoba tenga una representante.

-Es un orgullo, aunque casi siempre Córdoba ha estado bien representada en la dirección federal. Repito, es un orgullo estar aunque es una trabajo duro, complicado y doloroso por las circunstancias que se han dado. Nos toca reconstruir lo que siempre ha sido el PSOE. Tengo que agradecer mucho a mi partido, desde mi agrupación local de Baena a la dirección cordobesa y a la andaluza.

-¿De verdad hay tantas diferencias entre la militancia sobre hacia dónde debe caminar el PSOE?

-Yo creo que no. Me parece que hay mucho ruido mediático y en redes sociales, más del que en realidad existe, aunque ha habido momentos de nerviosismo e incertidumbre. Pero una vez hablas con los compañeros, cada día hay menos diferencias entre las bases y los dirigentes, aunque insisto en que yo soy militante ante todo y seguiré ahí independientemente de que ocupe un cargo orgánico o no.

-¿Qué destacaría del trabajo realizado por la Gestora?

-Yo creo que uno de los logros ha sido el de rebajar la tensión, con mucho trabajo tanto por parte de Javier Fernández como del resto de compañeros. Ese trabajo se está viendo también en personas como Mario Jiménez, con una labor de dedicación de muchas horas.