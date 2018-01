El PSOE reclama al Gobierno central la reestructuración de la deuda de Rabanales 21

El diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado ha apostado por la "reestructuración de la deuda" con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad de los parques científicos tecnológicos ubicados porque significa "una auténtica espada de Damocles para todos ellos", por lo que ha pedido a los representantes del PP que ayuden a Rabanales 21 y al resto de parques científicos tecnológicos, haciendo que "el Gobierno de Mariano Rajoy deje de tratarlos como un acreedor más, y se porte como un colaborador decidido en su viabilidad".

En este marco, Hurtado ha explicado que "la deuda con el Mineco corresponde a la financiación de inversiones iniciales en estas infraestructuras productivas que, como consecuencia de la crisis, todos los parques científicos tecnológicos han tenido dificultades para pagar", según ha informado el partido en un comunicado.

Entre los parques científicos tecnológicos con deudas pendientes con el Mineco, según el diputado socialista, se encuentran el Parque Científico Tecnológico de Córdoba Rabanales 21, el Parque Tecnológico de la Salud en Granada, el Parque Científico Tecnológico de Huelva o el Parque Científico Tecnológico de Almería PITA, entre otros.

Según Hurtado, "la reestructuración de la deuda debe ir unida a la capitalización de la sociedades de los parques científico-tecnológicos", y ha criticado que "las moratorias de las deudas vencidas que viene ofreciendo el Gobierno de Rajoy no son la solución, porque la gran mayorías de ellos no se pueden acoger por falta de garantías". El diputado socialista ha explicado que "las moratorias están siendo denegadas, por no presentar los avales que se les exigen".

Así, Hurtado ha recordado que "el PSOE ha venido presentando esta propuesta de forma reiterada en los Presupuestos del Estado, y siempre ha sido rechazada", por lo que el diputado ha anunciado que volverán a presentarla una vez se tramite el Proyecto de Presupuestos del Estado para el 2018.

Hurtado ha señalado que la refinanciación de la deuda pendiente, vencida y no vencida, que promueve el Grupo Parlamentario Socialista, supondría la refinanciación del total de la deuda con el Mineco, estableciendo un periodo de carencia, un aumento del plazo de amortización y la consiguiente reducción de las cuotas anuales facilitando el pago de la deuda pendiente.