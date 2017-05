El PSOE reclama que el 'by pass' del AVE no merme el servicio ferroviario

El grupo municipal del PSOE presentará una moción al Pleno del próximo martes por la que se demanda al Ejecutivo que la construcción del ramal de conexión de los trenes AVE que Fomento prevé construir en el término de Almodóvar del Río no suponga una merma del servicio ferroviario en la ciudad. La moción recuerda que "con motivo de la conmemoración del vigésimo quinto aniversario de la puesta en marcha del AVE Madrid-Sevilla, el presidente del Gobierno anunció a los medios de comunicación la construcción de un by pass en Almodóvar del Río para el año 2018, valorado en 23,2 millones de euros y un trazado de 7 kilómetros de vías de alta velocidad". En el texto se señala asimismo que por parte del Gobierno se incidió en la mejora de los tiempos de conexión, "pero no se explicó que esta obra, para justificar así la mejoría de dichos tiempos, permitirá que el AVE no pare en Córdoba".

"Con este ahorro de tiempo mínimo (14 minutos entre Málaga y Sevilla), los cordobeses y las cordobesas -se argumenta- perderemos paradas de AVE en Córdoba, con lo cual, se reducen las opciones de viajar a los distintos destinos que en la actualidad se nos ofrece y, de igual modo, también puede perjudicar de manera importante la llegada de viajeros a Córdoba".

"Es difícil comprender que la inversión más importante del Gobierno de España en nuestra provincia sea la construcción de un by pass que sobre todo va a perjudicar a los intereses de nuestra ciudad", recoge el texto de la iniciativa, que denuncia que "sin embargo, no se destina ni un solo euro en los PGE 2017 al proyecto del Cercanías, al igual que tampoco se ha llevado a cabo ninguna gestión para cumplir con una demanda histórica de los vecinos y las vecinas de Alcolea como es el cambio del trazado de las vías fuera de la barriada". El PSOE exige que se mantengan todas las paradas que el AVE realiza en Córdoba en la actualidad, de modo que el by pass ferroviario de Almodóvar del Río anunciado por Rajoy no afecte a la conexión y el volumen de viajeros de alta velocidad que registra la capital cordobesa y se "garanticen las frecuencias de salidas y llegadas actuales, para no perjudicar tanto a los usuarios de la provincia como a los turistas".