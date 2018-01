El PSOE propone dos mesas para impulsar la logística y el Aeropuerto

El PSOE llevará al Pleno ordinario que el Ayuntamiento celebrará el próximo martes una moción "que es una hoja de ruta para impulsar a Córdoba como centro logístico de primer nivel", informó ayer la portavoz socialista, Carmen González. En ella, el PSOE propone "instar al equipo de gobierno a la creación de una mesa de trabajo con el objetivo de reclamar a las administraciones competentes, Junta de Andalucía y Gobierno de la Nación, las inversiones necesarias para la mejora de la estación de mercancías de El Higuerón; para la construcción de la conexión entre la carretera de Palma del Río y la carretera del Aeropuerto, y para la ejecución de las inversiones necesarias en los corredores ferroviarios que pasan por Córdoba", tal y como detalló González.

Esa mesa de trabajo, según la moción, estará coordinada por la alcaldesa y, al menos, debe contar con la participación de los portavoces de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento, CECO, la Cámara de Comercio, la sindicatos UGT y CCOO, la Diputación y Consejo del Movimiento Ciudadano.

González recordó que es preciso trabajar "en el suelo que se oferta, y no tanto en la cantidad del suelo sino en el tamaño de las parcelas. Y es que no se dispone de grandes parcelas; superior a 50.000 metros cuadrados solo existe una, en El Álamo. No tenemos más suelo que se presente en esta catalogación y es algo que es preciso corregir". Además, dijo que al acceso al Área Logística de El Higuerón le falta el enlace de la autovía A-4 con la carretera de Palma del Río. "Está pendiente y recae en la Junta de Andalucía y el gobierno central finalizarlo. También se precisa una mejora en las condiciones técnicas de la red ferroviaria, en especial entre Algeciras y Bobadilla, para eliminar los problemas de grandes pendientes, ha señalado".

"Son inversiones que tienen que venir de otras administraciones, pero que como Ayuntamiento, si queremos posicionarnos y ser realmente un centro de referencia logística, realmente tenemos que reivindicar y solucionar los problemas que tenemos para ofrecer una carta óptima de servicios en materia logística", defendió.

Además, en la moción se insta al equipo de gobierno a convocar una mesa de trabajo en la que participen el Gobierno central, la Junta, la Diputación y Ayuntamiento para diseñar e implementar las medidas necesarias para impulsar el uso del Aeropuerto de Córdoba en el ámbito del transporte de viajeros y mercancías. "Se trata de ver, después de las inversiones que en el mismo está haciendo el Gobierno central cómo se pone en carga", relató.

El objetivo del Ayuntamiento con la moción es "emprender acciones orientadas a la captación de operadores logísticos nacionales o globales", dijo. "Para ello se va a encargar un primer estudio de las necesidades y la demanda existentes en el ámbito de la logística con el objetivo de determinar la oferta de servicios y suelo que debería ofertar nuestra ciudad para que Córdoba sea atractiva para la implantación de empresas del sector logístico", insistió González. El objetivo concreto sería "un estudio preliminar para determinar la posible demanda a medio y largo plazo de suelo logístico en nuestro ámbito de influencia, las características generales y posibles ubicaciones de esa demanda, su relación con la oferta existente y programada, así como las necesidades de conectividad intermodal para ese suelo. Con este estudio se pretende fijar las actuaciones a realizar para adecuar la oferta de suelo logístico de Córdoba a la realidad del mercado".

Respecto al Aeropuerto, ayer el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado, urgió al Gobierno central a "poner sobre la mesa" el plan de marketing del mismo, y recordó que "el Ministerio de Fomento anunció en 2014 este plan de marketing y sugirió que veía posible establecer rutas con Barcelona, Islas Baleares y Canarias, Londres (Reino Unido) o París (Francia) entre otros destinos".