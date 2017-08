El PSOE quiere que los municipios pidan a Rajoy que autorice más policías locales

Hace unos días, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, anunció que iba a enviar una carta a Mariano Rajoy en la que le pide que elabore un plan de choque que permita a lo ayuntamientos incrementar las plantillas de la Policía Local hasta niveles anteriores a la crisis. Esa carta es el punto de partida de una reivindicación que tiene continuación. Ayer, la secretaria de Política Municipal del PSOE andaluz y diputada nacional socialista por Córdoba, María Jesús Serrano, anunció que su partido presentará una moción en los consistorios de todo el territorio andaluz para instar al Gobierno central a que "autorice que los municipios que lo necesiten puedan realizar una oferta de empleo público para policías locales más allá del 100% de la tasa de reposición, que sólo les permite reponer a los que se jubilan el último año", puntualizó.

"La autonomía municipal lleva desde la llegada de Rajoy a La Moncloa años de permanentes castigos que conllevan que los ciudadanos vean mermados los servicios públicos que ofrecen los consistorios", insistió Serrano, quien añadió que "el servicio público más afectado es el de la Policía Local, por su crucial importancia, por sus competencias y la labor que desarrollan, especialmente en los municipios turísticos, al contar con realidades muy complejas y el que tenga una plantilla de Policía Local mermada es un perjuicio para los ciudadanos y visitantes".

La diputada nacional socialista incidió en que el objetivo de la moción que llevarán a los plenos municipales "es que se puedan recuperar las plantillas para que puedan prestar un servicio efectivo de calidad a los ciudadanos". "Consideramos que con la tasa de reposición del 100% en algunos servicios sólo se repondrán las bajas que se produzcan; para este año, por ejemplo, sólo se repondrían las bajas de 2016, pero no recuperaremos empleos públicos perdidos, como el caso de la Policía Local, con los recortes que desde el año 2011 ha llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular", añadió Serrano.

La diputada socialista defendió que esta situación "la conoce cualquier alcalde, también los del PP". Serrano se refirió así a las "desafortunadas declaraciones" que al respecto realizaron hace unos días ediles del PP del Ayuntamiento de Córdoba, que invitaron a la alcaldesa a "dejarse de cartas a Rajoy" y a "ponerse a trabajar para cubrir las bajas de los agentes". Invitó a los ediles populares a que "pregunten a sus compañeros alcaldes por la situación real y si no quieren ponerse al frente de los intereses de los ayuntamientos y de los ciudadanos por temor a lo que piense Rajoy de ellos, que no lo hagan, pero al menos que no impidan que esta iniciativa prospere".