El PSOE impulsa una moción para evitar exaltaciones al franquismo

El PSOE-A presentará una moción en todos los ayuntamientos de Andalucía pidiendo la declaración de Municipio Libre de Acciones Contra la Memoria Democrática porque los socialistas quieren que "Andalucía sea un territorio libre de actos contra la memoria democrática" al creer "firmemente en que la memoria del pasado y la pedagogía social de cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo para esta tierra". Así lo aseguró ayer la secretaria de Política Municipal del PSOE-A y diputada socialista por Córdoba, María Jesús Serrano, quien explicó que "desde lo municipal, desde lo local, también se debe trabajar por crear espacios de paz y convivencia y recuperar la memoria histórica y democrática de Andalucía, que es la forma más firme de asentar el futuro de convivencia y paz". Serrano estuvo acompañada por el alcalde de Lucena, Juan Díaz, quien recordó el acto celebrado en el cementerio de la localidad en noviembre.

Serrano afirmó que el PSOE-A da "un nuevo paso más a favor de la memoria democrática" y ha recordado que "en 2017 el Parlamento andaluz ha aprobado la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, una ley que ha conmemorado el décimo aniversario de la Ley de Memoria Histórica de España, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero".

Para Serrano "los pueblos y ciudades no pueden ser escenario de actos trasnochados y propios otra época de ausencia de libertades", por lo que los socialistas exigen "compromiso de todas las fuerzas políticas democráticas para aplicar desde las instituciones la legislación". "El Gobierno de España, a través de las subdelegaciones del Gobierno, no puede dudar a la hora de aplicar escrupulosamente las leyes de memoria histórica y democrática y cuando tramitan las autorizaciones para actos de exaltación del franquismo no pueden considerarlas con normalidad, porque detrás de esos actos nunca hay normalidad", insistió Serrano.

Con esta moción, el PSOE-A reclama que "no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que contravenga las Leyes de Memoria Histórica y de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y que suponga la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar del 1936 o del franquismo". Igualmente, se insta a las corporaciones a que "se pongan en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de estas normas que tratan de reparar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista", aseguró la diputada.

También apuntó que "se echa en falta un discurso más claro del PP, que siempre encuentra excusas a la hora de ser contundente con todo lo relacionado con la memoria histórica" y exigió a IU y Podemos que "dejen de hacer un uso partidario de este tema, que no exijan a los alcaldes cuestiones que perfectamente saben que no son de su competencia, que no hagan política partidaria".

El viceportavoz del PP, Salvador Fuente, aseguró por su parte que espera conocer el texto de la iniciativa y "sobre todo la parte dispositiva", aunque reconoció que el hecho de que "el PSOE viva de estos debates dice mucho de la situación" del partido.