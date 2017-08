El PSOE tacha de desleal a Del Castillo y asegura que siempre dispuso de medios

El affair Rafael Del Castillo sigue vivito y coleando en los pasillos y dependencias de Capitulares. El ya dimitido por "motivos personales y políticos", según él mismo esgrimió, concejal de IU y responsable municipal de Servicios Sociales -anunció su renuncia el pasado jueves- abrió hace un par de días la caja de los truenos a la hora de aclarar mediante un escrito el por qué de esa decisión, una apertura que hizo sangre política en el seno del grupo municipal del PSOE -socio de gobierno de IU-, una sangre política que alcanzó hasta a la misma alcaldesa, Isabel Ambrosio. En resumen, Del Castillo dijo que la causa de su marcha fueron los escasos apoyos que encontró tanto en el grupo municipal socialista como en la propia regidora a la hora de llevar a cabo las políticas que pretendía en el área de Servicios Sociales. Concretamente, en su escrito, el edil insistió en que él no ha sido "capaz de conseguir que se priorice" su área [Servicios Sociales] de la manera que entiende que "debe ser, una situación que habría sido diferente con otra correlación de fuerzas en la que el grupo municipal de IU estuviera más representado" y reprochó a la alcaldesa lo que considera su escasa implicación en políticas sociales.

Ayer, el grupo municipal socialista respondió al todavía edil de IU -su renuncia no será efectiva hasta el próximo Pleno ordinario del mes de septiembre- y lo hizo por boca del teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, quien tacho la actitud de Del Castillo de "un poco desleal" y aseguró que el edil de IU no dice la verdad "dado que siempre contó con los medios necesarios para llevar a cabo su trabajo".

"Lo manifestado por Del Castillo [en su escrito] no responde a la realidad, ya que los presupuestos y todo lo acometido por parte del equipo de gobierno ha estado siempre consensuado por los 11 [integrantes del mismo, siete del PSOE y cuatro de IU]", apuntó Aumente, quien sentenció además que "ha habido cada vez más dinero para las partidas de Servicios Sociales; la Oficina de la Vivienda se creó muy rápidamente porque tampoco había una estructura de personal y la realidad económica con la que contamos influye también en lo que uno quiere hacer. Yo también tengo en mis áreas problemas de personal y, por ejemplo, me he tirado año y medio sin conductores de bomberos y sin embargo no me he ido corriendo porque creo nuestra responsabilidad es aguantar las situación", apuntó. El edil de Presidencia destacó que respeta la decisión de dimisión de Del Castillo, pero insistió también en que "no es cierto tampoco eso que dice de que haya tenido falta de personal; precisamente, Servicios Sociales es el área que más personal ha tenido, y lo digo con datos objetivos. No es verdad eso que dice que no ha tenido apoyos por parte del grupo municipal socialista y por parte de la alcaldesa. Me parece un poco desleal tirar hacia un lado que no corresponde a la realidad", puntualizó.

Aumente también habló de las declaraciones del primer teniente de alcalde, Pedro García (IU) en las que insistía en que para poder llevar a cabo las políticas de IU dentro del equipo de gobierno necesitaban muchísima negociación y mucha mano izquierda. "Es lógico, ya que estamos en un equipo de gobierno con siete componentes del grupo municipal socialista y cuatro de del de IU en el que todo tiene que ser negociado y consensuado; y en lo que respecta a la mano izquierda, no sólo la tiene IU, también nosotros. Tan mano izquierda tenemos que le he pasado de mi área a la suya 500.000 euros para que pueda terminar las obras del edificio de Regina y del Templo Romano. No obstante, es entendible, ya que hay que darle cobertura al compañero que se va", indicó Aumente.

El edil de Presidencia quiso dejar claro que las relaciones de gobierno PSOE-IU son buenas y que no hay crisis en Capitulares. También defendió que no cree que Del Castillo haya fracasado como gestor del área de Servicios Sociales. "Creo que ha hecho un trabajo muy importante en un área que es muy complicada. Hay que tener en cuenta que en esta ciudad, al tener poca actividad económica y una gran cantidad de personas en desempleo, hay muchas necesidades y aquí todos acudimos a papá Ayuntamiento, por eso esa situación de presión que ha sufrido de personas que lo están pasando muy mal la entiendo; no se le puede dar una respuesta a todo el que llega al estar limitado y eso te lleva a una situación personal de agobio", relató Aumente.