El PSOE critica que el Gobierno ha denegado casi 1.500 becas

El coordinador de Grupo Parlamentario Socialista en Córdoba, Jesús María Ruiz, criticó ayer que, desde el último gobierno del PSOE y hasta el curso 2015-2016, "el Gobierno del PP ha denegado en la provincia 1.443 becas más, tanto a nivel universitario, como no".

Ruiz explicó que, según datos oficiales del Ministerio de Educación, "el Gobierno de Rajoy ha denegado en la provincia 833 becas más en el nivel no universitario y 610 becas más a estudiantes universitarios, lo que hace que 1.443 estudiantes probablemente no puedan cursar sus estudios por falta de recursos". A esto hay que sumar, según Ruiz, que la cuantía de las ayudas a los alumnos de la Universidad de Córdoba también ha sufrido un descenso, "ya que la beca media ha pasado de 3.051 euros en el curso 2011-2012 a los 2.674 euros en el curso 2015-2016". Ruiz recordó que el PP pidió, en un primer momento, una calificación media para acceder a las becas universitarias de seis puntos, "aunque por la presión de los partidos de la oposición la exigencia se rebajó a 5,5 puntos", lo que significa que aquellas familias que pueden pagar los estudios universitarios de sus hijos y estos tienen una nota media suficiente para matricularse podrán hacerlo, aunque "el problema surge en aquellas que no disponen de recursos suficientes y sus hijos no alcanzan la nota necesaria para acceder a la ayuda".