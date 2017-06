El PSOE abre la puerta a convocar un referéndum sobre la carrera oficial

Lo que parecía un debate cerrado, ya sin opción a réplica, ha vuelto a abrirse. Cuando ya han pasado más de dos meses desde que se acabara la Semana Santa 2017, histórica por los cambios introducidos, el PSOE lanza ahora una propuesta. Fue el edil de Seguridad, Emilio Aumente, quien habló hace dos días en un debate organizado por Radio Córdoba de convocar un referéndum para consultar a la ciudadanía si estaban de acuerdo o no con este cambio. Aumente, uno de los concejales con mayor responsabilidad en la organización de la Semana Santa dado el área que preside, explicó ayer a el Día que ya se ha lanzado la propuesta y que ahora habrá que ver qué grupos municipales la aceptan. "Entiendo que nadie se opondrá porque todos dicen que es un tema de ciudad", apuntó el también delegado de Presidencia, quien insistió mucho en que, a su parecer, ningún partido se negará dado el gran debate creado durante los últimos meses con el tema del traslado. Sobre el hecho de que la consulta se plantee cuando el traslado ya se ha realizado, Aumente señaló que se hace así "porque ya tenemos la experiencia de cómo ha salido", pero, apostilló", "sigue habiendo debate".

Lo cierto es que este cambio de la carrera oficial, que supuso su traslado desde Las Tendillas hasta el entorno de la Mezquita-Catedral, le generó al PSOE un gran aluvión de críticas. Y fue únicamente al PSOE porque su socio de gobierno, IU, mantuvo una postura muy dura con la decisión tomada, sobre todo su concejal principal, Pedro García, quien denunció en varias ocasiones el traslado llegando a cuestionar incluso que ese nuevo entorno fuera seguro.

Sin embargo, en materia de seguridad no hubo ningún incidente reseñable y el propio Aumente reconoció "el éxito" de organización que había supuesto la pasada Semana Santa. Sin embargo, las críticas no quedaron ahí. Vecinos, además de IU y otros partidos como Ganemos, denunciaron las molestias generadas, o las pérdidas de algunos comercios y también se habló mucho de si colocar los palcos y sillas en esta zona histórica era ocupar un espacio público.

De ahí que Aumente lance ahora esta propuesta que se adapta a la normativa vigente y que, de salir adelante, pasará por el pleno para poder ejecutarse. Lo que aún no se sabe es qué pretende hacer el gobierno municipal con el resultado de dicha cuestión. En este sentido, Aumente explicó que primero habrá que ver si los grupos municipales están de acuerdo o no y a partir de ahí decidir si el resultado es o no vinculante.

Como era de esperar, la medida fue bien recibida por aquellos que siempre pidieron que el cambio de la carrera oficial se consultara con los agentes afectados, los mismos que, en mayor o menor medida, criticaron el traslado. Así las cosas, el Consejo Local de IU (que expresó también la opinión del grupo municipal) afirmó ayer que la propuesta de Aumente "va en la línea con lo manifestado en los últimos meses por IU sobre la necesidad de que todos los agentes sociales, vecinales y económicos de la ciudad deben opinar y ser partícipes de una decisión que afecta a la ciudad". Y fue más allá, ya que IU adelantó que presentará una moción en el pleno de julio donde propondrán celebrar el referéndum para otoño.

Desde Ganemos habló su portavoz municipal, Rafael Blázquez, quien también valoró el hecho de que se quiera preguntar a la ciudadanía si está de acuerdo o no con el cambio. "Desde Ganemos hemos estado reclamando esa línea de decidir de la forma más abierta posible", recordó Blázquez, quien también incidió en la idea de esa ocupación del espacio público.

Por su parte, la Agrupación de Cofradías, uno de los organismos más afectados en el asunto respondió a la propuesta y no lo hizo, ni mucho menos, en el mismo sentido que IU y Ganemos. La Agrupación calificó las palabras de Aumente de "improcedentes" ya que, añadió, "sólo se plantea para la Semana Santa y no para el resto de actividades que tienen lugar". El órgano cofrade insistió en que los recorridos los decide la Agrupación y que la función del Ayuntamiento es " permitir y facilitar las actividades que se realizan en la ciudad". Para la Agrupación es "incomprensible" que se plantee una consulta cuando "se cumplieron todos los requisitos exigidos".