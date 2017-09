El PSOE confía en que el 'no' de Ganemos sea "algo puntual"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Carmen González, defendió ayer la actuación del gobierno municipal en la negociación de las ordenanzas y confió en que el "no" de Ganemos al proyecto que se produjo el pasado martes en el Pleno haya sido "puntual". González, de hecho, emplazó a la agrupación de electores de nuevo al diálogo de cara a la negociación de los presupuestos, que comienza y que es otro de los pilares de la gestión municipal que necesita del apoyo de Ganemos. La reacción de los socialistas viene después de que la alcaldesa, Isabel Ambrosio, retara tanto a la formación verde como al PP -que votaron en contra de las ordenanzas- a que presentara una moción de censura si no estaban de acuerdo con el gobierno municipal. González aseguró que "lo único" que hizo la regidora fue plantear una posibilidad a estos dos partidos, ya que se habían alineado en un asunto de calado como las ordenanzas o, de lo contrario, "que colaboren para sacar adelante las cuestiones importantes de ciudad", añadió. "Lo que no vamos a ser es rehén de ningún partido político", insistió la portavoz socialista, en clara alusión a Ganemos.

El PSOE defendió su actuación y la del cogobierno en todo el proceso de elaboración del expediente de las ordenanzas fiscales de 2018. Así, explicó que "ya en marzo" se iniciaron las conversaciones con Ganemos y en junio se comunicó que en septiembre se celebraría el Pleno para su aprobación. Ante esto, "lo que nos encontramos fue un escrito el 1 de agosto en el que exponían algunas precondiciones para hablar de ordenanzas, por lo que mucha voluntad de acuerdo no tenían ellos". Ganemos ha achacado en algunas ocasiones que no ha podido fijar su postura para negociar hasta que no celebró su asamblea, algo que se produjo a finales de julio. En este sentido, González, aseguró que "los ritmos de la ciudad son los que son y no podemos estar a la espera de una asamblea o a la reestructuración interna de un partido". Hay que tener en cuenta que la agrupación de electores vivió también en verano la dimisión de su equipo de dirección en pleno, por discrepancias con el grupo municipal. "Ojalá haya sido algo puntual", insistió la socialista, ya que defendió las ordenanzas porque contemplaban "una bonificación del IBI a los propietarios de Patios y la ampliación de los métodos de fracción de pago". Así que, añadió, "que no nos digan que no estamos al lado de la gente".

Bellido pide a la alcaldesa que explique lo que va a hacer tras quedarse sin apoyos

González también tuvo palabras para el PP y lamentó que "el partido que habla de altura de miras y de responsabilidad actúe de esta manera". La socialista lamentó que, a pesar de que se llegó a un acuerdo con el PP, a última hora el partido decidió votar en contra. "Suponemos que no ha sido fácil justificar ese cambio, pero alguien del partido tuvo que llamar para que dieran marcha atrás", añadió.

El portavoz del PP, José María Bellido, lamentó ayer que "la alcaldesa, dos días después de haber demostrado que no tiene apoyos en el Pleno sigue sin explicar a los cordobeses cómo va a sacar del lío en el que nos ha metido", porque "al quedarse sola y sin apoyos en el Pleno para gobernar, se marca una actitud soberbia y cínica" con el planteamiento de la moción de censura. Bellido pidió a Ambrosio que "aclare cómo piensa seguir gobernando para sacar adelante lo que Córdoba necesita, que son proyectos que generen empleo para todos los cordobeses".