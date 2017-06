El PSOE afirma que la carrera oficial seguirá en el entorno de la Mezquita

La polémica surgida en torno al anuncio del edil de Seguridad, Emilio Aumente, sobre una consulta para preguntar a la ciudadanía su posicionamiento sobre el traslado de la carrera oficial sigue dando de que hablar. Si hace dos día Aumente no confirmaba si el resultado de esa consulta sería vinculante, ayer despejó dudas y aseguró que no lo será y que la carrera oficial se quedará en el entorno de la Mezquita-Catedral "mientras esté este gobierno". El responsable de Seguridad, y uno de los mayores artífices del traslado, sentenció así todas las dudas que pudieran haber surgido en torno a esta cuestión. Aumente criticó el debate generado y las declaraciones sacadas de contexto, aunque en el momento en que realizó el anuncio no aclaró cómo se llevaría a cabo esta pregunta. Ahora, lo que parece quedar claro es que la carrera oficial seguirá por la Mezquita y que ahí no existe debate.

Eso sí, la consulta se hará. ¿Cómo se hará? No se sabe. Aumente explicó que lo regulado por ley es la consulta popular, porque otros mecanismos tendrían un procedimiento y un coste "tremendos". En este sentido, el concejal del PSOE comparó su idea con lo que se hizo en Sevilla para preguntar si la ciudadanía quería o no un día más de Feria.

De la misma forma, Aumente recordó que él ha sido "defensor absoluto" del traslado, un cambio con el que, por otra parte, él está contento. "Está ahí porque yo me he empeñado en que esté, cuestionar eso es un poco lamentable", criticó el concejal. Sobre el anuncio realizado por el Consejo Local de IU y apoyado por el grupo municipal del partido en que han afirmado que llevarán al pleno de julio una moción a favor de la consulta, Aumente no quiso adelantarse a los acontecimientos y dijo que habrá que esperar a que ese momento llegue.

Quien no tiene las cosas tan claras es el PP. El viceportavoz municipal de los populares, Salvador Fuentes, no cerró la puerta a apoyar la consulta aunque sí apuntó que habrá que ver "en qué términos se redacta la moción". Eso sí, Fuentes no desaprovechó la ocasión para criticar al cogobierno. Para el PP, anunciar la consulta "más que una ocurrencia es una provocación" y afirmó que "ya no sabemos si es por incompetencia o mala fe". Además, también denunció que se anuncie una consulta para la carrera oficial pero no para otro tipo de actos, "la polvareda, siempre en torno al mundo religioso", apostilló.

Por su parte, el concejal de Unión Cordobesa (UCOR), Rafael Serrano, calificó ayer la idea como un "disparate". Según explicó a el Día Serrano, si se pregunta a la ciudadanía si le parece bien o no el traslado de la carrera oficial de la Semana Santa también habría que hacerlo con el resto de actos que suponen molestias para los vecinos, como por ejemplo, las Cruces de Mayo. De ahí que el concejal de UCOR se preguntara dónde está el límite con respecto a estos procesos.

En la misma línea se pronunció el concejal de C's, David Dorado, quien tachó la medida de "estupidez sin sentido". Dorado afirmó que no entiende por qué cuestionan ahora algo que salió bien. Además, pidió que de consultarse el tema de la carrera oficial también se le pregunte a los vecinos por otros asuntos, como por ejemplo, el cambio del callejero.