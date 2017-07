El PSOE avisa "que en un futuro muy cercano" se verá su apoyo a Cosmos

Cuando en el centro de la polémica urbanística de la ciudad está la modificación del PGOU que pretende la Gerencia de Urbanismo para impedir que la cementera Cosmos pueda valorizar residuos y cuando el sindicato UGT ha alertado de las consecuencias -a su juicio perjudiciales- que acarreará esa decisión, el PSOE en Capitulares (que gobierna con IU) dejó ayer entrever que el camino emprendido por la GMU puede sufrir variaciones. Lo hizo el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, quien afirmó que Cosmos y sus trabajadores "tienen una defensa numantina en el grupo del PSOE del Ayuntamiento de Córdoba con su alcaldesa Isabel Ambrosio al frente. Y eso se comprobará en un futuro muy cercano", lo que significa que podría haber un cambio de postura de los socialistas en el consejo de la GMU respecto al futuro de la empresa. Es más, Aumente remarcó que "el PSOE no abandona a los trabajadores a su suerte y sabe, como siempre lo ha hecho, estar de la mano de los sindicatos y de los trabajadores en la defensa de los puestos de trabajo, e incluso aumentarlos".

Este mensaje de los socialistas llega después de que el sindicato UGT pidiera un cambio de rumbo al cogobierno en este asunto por varias razones. Entre ellas, porque con la modificación que plantea la Gerencia se dejaría fuera de ordenación a un 60% de las empresas del tejido industrial cordobés, lo que se traduciría, a su vez, en el despido de hasta 20.000 trabajadores, según los cálculos del sindicato. No obstante, Aumente añadió que "cumpliremos también nuestros compromisos en el mantenimiento de lo firmado y siempre negociaremos para terminar en una opción que satisfaga a todas las partes implicadas".

Pero en su comunicado, el edil de Presidencia no sólo se refiere a ese posible cambio de postura de su partido, sino que además arremete duramente contra el Partido Popular y su portavoz municipal, José María Bellido, del que dijo que "en el caso de Cosmos, no es precisamente una persona de fiar en cuanto a la defensa de los puestos de trabajo". "Nunca les ha interesado el empleo en Córdoba. A las pruebas me remito en los cuatros años a olvidar de Nieto y Bellido de segundón". Añadió que al PP "no les interesan ni los trabajadores de Cosmos, ni los trabajadores de Córdoba. Sólo les interesan las estrategias casposas y tramposas del deterioro de la democracia y de sus representantes si no están ellos mandando". Así, hizo referencia a que en la etapa del PP en Capitulares aumentó el desempleo en la ciudad, mientras que con el cogobierno esas cifras se van reduciendo.