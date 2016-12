El PSOE advierte de que no apoyará la innovación del PGOU si afecta a Cosmos

El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer -con los votos a favor de PSOE, IU y Ganemos, en contra de PP y Ciudadanos y la abstención de UCOR- la innovación inicial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para regular en el uso industrial la implantación de instalaciones que utilicen residuos como combustible alternativo, que afecta directamente a la cementera Cosmos. Al acuerdo, no obstante, se llegó con una advertencia clara del PSOE que detalló el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, durante su intervención y es que el cambio del plan debe reflejar en su redacción que "no tiene carácter retroactivo, que haya una moratoria de unos cinco años para que las empresas afectadas se puedan adaptar y que se elabore una ordenanza municipal ambiental para regular estos usos". Esto significa, según apuntó Aumente, que la innovación -que de momento está aprobada de manera inicial- "no afectará a Cosmos" y, de no incluirse estas tres directrices, el PSOE no respaldará el cambio urbanístico. La postura de los socialistas, que ya se puso de manifiesto en el consejo rector y que ayer quedó reflejada en el acta del Pleno como advertencia supone un respaldo a la cementera y una imposición a su socio de gobierno, IU, quien es el que ha liderado esta polémica innovación del PGOU que no contenta a casi nadie. Con todo, el trámite salió adelante tras varios intentos y otros tantos informes contradictorios sobre la legalidad del asunto.

El debate no estuvo exento de polémica y tuvo momentos bastante tensos como consecuencia de las intervenciones de los representantes de los trabajadores, que relataron la situación por la que están pasando de una forma bastante cruda. También intervinieron por parte de la plataforma Aire Limpio para defender la actuación. Los representantes de UGT acusaron al cogobierno de iniciar un proceso de "acoso y derribo" contra Cosmos y le preguntaron si quieren pasar a la historia "como el gobierno de izquierdas que cerró la cementera y batió todos los récords de paro". El presidente del comité de empresa, Delfín Serrano, aseguro que con esta decisión "se atenta contra la industria y contra los ciudadanos" y pidió a los dirigentes "más miras de futuro". El testimonio del representante de CCOO, Bernabé Abad, fue el más duro ya que, aseguró, "no cambiamos salud por dinero, que parece que es lo que estáis queriendo decir". "Somos profesionales", aseguró, y se definió "de izquierdas y defensor del medio ambiente". "Estamos muy por debajo del límite de emisiones permitidas y queremos seguir bajando, ¿de verdad pensáis que no nos preocupa la salud de nuestros hijos y nuestros vecinos?", preguntó.

Ante esto, el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Pedro García, defendió que el inicio de la innovación del PGOU que se aprobó "no va contra nada ni contra nadie", un argumento que no convenció a la parte de la plantilla que se desplazó ayer al Pleno. Además aseguró que con este paso urbanístico se genera más seguridad jurídica porque "las empresas van a saber dónde pueden instalarse y dónde no y van a tener todos los argumentos". La intervención de García tuvo una fuerte réplica del portavoz del PP, José María Bellido, quien acusó al cogobierno de querer buscar "un atajo" para denegar la licencia de valorización de residuos a Cosmos, así como de "atacar al empleo y dar un paso más hacia la desindustrialización" de la ciudad. Bellido lamentó además la "tomadura de pelo" que ha supuesto la mesa de diálogo y la inseguridad jurídica que se crea en las relaciones entre el Ayuntamiento y las empresas.

El concejal de UCOR, Rafael Carlos Serrano, pidió un referéndum antes de tomar una decisión sobre este polémico asunto, mientras que el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, recordó que el traslado de la fábrica "es inviable" y lamentó que el cogobierno "haya hecho lo que le ha dado la gana, a pesar de la mesa". El portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, reconoció que en la comisión de diálogo "no hubo consenso" en si procedía o no seguir con el proceso urbanístico, pero defendió que esta innovación "no va contra nada ni contra nadie".