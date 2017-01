El PSOE anima a acogerse al plan gratuito para devolver cláusulas suelo

El diputado del PSOE por Córdoba Antonio Hurtado aseguró ayer que "no se puede desaprovechar el esfuerzo político que se ha hecho para que los clientes de los bancos con cláusulas suelo puedan recuperar su dinero" y por ello hizo un llamamiento para que "las entidades financieras y los usuarios se acojan al procedimiento gratuito de devolución del dinero cobrado de más". Hurtado recordó que este procedimiento es "gratuito, rápido y no requiere de abogados, gestorías ni de ningún tipo de asistencia para el cliente", al tiempo que "permitirá recuperar el dinero pagado de más en un plazo no superior a los tres meses".

Según explicó el diputado socialista, el procedimiento consiste en presentar, ante el servicio de atención al cliente de la entidad, una reclamación solicitando acogerse al Real Decreto que regula este procedimiento extrajudicial.

"A partir de ese momento, el banco dispondrá de tres meses para hacer la propuesta de devolución y para pagar lo cobrado indebidamente y con los correspondientes intereses de demora", añadió Hurtado. Una vez recibida la oferta del banco, el cliente deberá valorarla y decidir, en un plazo de 15 días, si la acepta o no y que "en caso de no admitirla, el cliente podrá acudir a la vía judicial, ue con mucha probabilidad acatará los criterios del Tribunal Supremo (TS) y del Tribunal de la Unión Europea (TJUE)".