El PSOE fuerza en Urbanismo la retirada del estudio de salud de Cosmos

Nuevo frente abierto entre PSOE e IU, esta vez en Urbanismo a cuenta de la aprobación del estudio del impacto en la salud que se iba a incorporar a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que la Gerencia tiene en marcha para regular el uso industrial de las empresas que utilicen residuos como combustible, y que afecta a Cosmos. Este punto ni siquiera llegó a tratarse ayer en el consejo rector porque el PSOE pidió su retirada al considerar que el documento no está elaborado de manera correcta. Su propuesta fue apoyada por PP y Ciudadanos, de manera que IU y Ganemos se quedaron solos y no pudieron sacar adelante este asunto, que ni siquiera se llegó a debatir. La diferencia de criterio entre los socios de gobierno en toda la cuestión urbanística que afecta a Cosmos ha estado presente durante todo el proceso y no es la primera vez que los socialistas dejan en fuera de juego a IU. Ya pasó en algunas aprobaciones que iban a pasar por el Pleno, que fueron frenadas por el PSOE y que dio lugar a la creación de la mesa de diálogo. La actuación de ayer ha causado un profundo malestar en la federación de izquierdas, de manera que la relación entre los dos partidos vuelve a tensarse. El portavoz de IU, Pedro García, aseguró ayer que el PSOE "ha cometido algo muy grave" ante lo cual "estamos reflexionando para ver cómo se soluciona". García añadió que "nosotros vamos a ser coherentes, pero a ver cada uno lo que hace con su coherencia".

El teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, explicó ayer que, según su criterio, el informe aportado -elaborado por encargo de la Gerencia y que recoge que el traslado de Cosmos sería beneficioso para la salud- contiene errores, entre otros motivos porque "no delimita qué suelo de la Campiña podría albergar ese uso industrial" y, en segundo, porque tampoco define cuáles son los residuos que no estarían permitidos utilizar como combustible. Esta tesis, de hecho, la confirma un informe elaborado por la Consejería de Salud y que ha estado oculto hasta ayer, cuando se presentó a los grupos en el consejo. El documento apunta que el estudio de impacto en la salud remitido por la Gerencia de Urbanismo contiene "información contradictoria que impide aclarar qué zonas serían compatibles" con la implantación de las industrias que usen residuos como combustible alternativo antes y después de la modificación. Esta aclaración, añade, "se debe acompañar de la cartografía suficiente que permita identificar la disposición geográfica de estas zonas para poder evaluar los diferentes impactos". Salud también exige que se aclare "qué ocurrirá con las industrias previamente instaladas cumpliendo con la legalidad vigente en el momento de su implantación y que posteriormente vayan a incumplir los requisitos previstos en la norma".

La Consejería de Salud también menciona que no se ha identificado a la población vulnerable y que se "desconocen las zonas realmente afectadas". Apunta igualmente el estudio a la necesidad de realizar una comparación real de la calidad del aire con o sin uso de residuos como combustible para que se justifique "si realmente se está produciendo una mejora o no en la exposición a contaminantes por parte de la población". También se exige que se analice el impacto sobre el traslado de estas industrias, tanto a nivel de infraestructuras como en la gestión de residuos, entre otras cuestiones.

El portavoz de Ciudadanos, David Dorado, se mostró ayer satisfecho por la retirada del punto y aseguró que su partido "iba a votar en contra de la aprobación de dicho informe por falta de rigor y de datos oficiales". Dorado manifestó que "parece que las advertencias de Ciudadanos, en todo este lío de la innovación del PGOU, están empezando a surtir efecto" y resaltó que "el hecho de que el PSOE haya reconocido que la tramitación de la innovación del PGOU no se está haciendo de manera sensata marca un antes y un después en este tema".

En relación a la aprobación de la innovación del PGOU, el portavoz municipal de Cs ha sido tajante "se estaban utilizando atajos administrativos muy dudosos", concluyó.