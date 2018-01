El PSOE pide al PP que deje de "enredar" sobre el Parque Rabanales 21

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Carmen González, criticó ayer que el Partido Popular está "anclado en la crispación política y en sembrar cizaña entre administraciones, y que esto no ayuda ni al Parque Tecnológico Rabanales 21, ni a la ciudad de Córdoba", tras la reclamación del portavoz popular en el Consistorio, José María Bellido, de que la Junta otorgue la misma aportación que hace a otros parques tecnológicos de la comunidad para el Parque Científico Tecnológico Rabanales 21. La portavoz socialista le pidió al PP que "deje de enredar con Rabanales 21, ya que la causa de que el parque haya estado a punto de entrar en concurso de acreedores han sido las deudas que mantenía con el Gobierno de la Nación y que éste no ha aplazado".

Carmen González sugirió también a Bellido que, "si no está dispuesto a echar una mano con el parque tecnológico, al menos que no mienta, ya que han sido los fondos que van a desembolsar la Junta de Andalucía, UCO, Caixabank, Cajasur, Ayuntamiento de Córdoba y Diputación de Córdoba, los que van a salvar al parque". La portavoz aseguró que el PP "nunca ha creído en Rabanales 21" y que Bellido, en su etapa como miembro de equipo de gobierno encabezado por José Antonio Nieto, "no hizo nada por el parque".