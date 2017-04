El PSOE dice que Moreno "consiente otro ataque a Andalucía" por el Gobierno

La portavoz del PSOE en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, aseguró ayer que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno "calla y consiente un nuevo ataque a Andalucía por parte del Gobierno central del PP", en este caso a través de "las políticas activas de empleo, causando un daño extremo a las personas en situación de desempleo". Así, Pérez pidió al líder del PP andaluz "que exija al Gobierno central que cese el castigo a los parados andaluces, porque lo que hasta ahora se demuestra es que el PP andaluz ha abandonado, una vez más, a las personas que más necesitan el apoyo de las instituciones, que son los hombres y mujeres desempleados de nuestra tierra".

En su intervención, Pérez recordó que "todas las comunidades autónomas de España recibirán más financiación en 2017 para políticas activas de empleo, mientras que Andalucía será la única región en ver recortada la cuantía para estas políticas, con once millones de euros en 2017", que se suman "a los 368 millones de euros menos desde 2011, un 53 por ciento de recortes desde que gobierna Mariano Rajoy".

La dirigente del PSOE criticó también "la falta de igualdad territorial del PP", pues, aún siendo Andalucía "una comunidad cumplidora, que lleva solicitando una y otra vez un plan especial de empleo para la región, no solo no ha visto su justa reivindicación satisfecha, sino que de nuevo recibe el castigo de los recortes". A su juicio, "lo más grave de esta situación es que este nuevo ataque a la comunidad se produce en la piel de las personas que más lo necesitan, siendo Andalucía una de las comunidades más castigadas por el desempleo, que necesita un tratamiento especial y no un nuevo silencio cómplice del PP andaluz". Así, incidió en que "el PSOE va a seguir denunciado cada acto de maltrato a Andalucía".