PSOE e IU vuelven a chocar por la carrera oficial

La seguridad -o la falta de ella- en la nueva carrera oficial, que este año discurrirá por el entorno de la Mezquita-Catedral, sigue siendo motivo de choque entre PSOE e IU. El primer teniente de alcalde, Pedro García, volvió a insistir ayer en que tiene "serias dudas de que se vaya a desarrollar con normalidad" y de que la planificación de la nueva Semana Santa "se haya hecho de la manera más correcta". Así, apoyó la opinión de IU, que como partido apuntó el sábado que no estaban de acuerdo con el traslado de la carrera oficial. García insistió en que las cosas "no se han hecho como nos hubiera gustado, pero no dependía en exclusiva de IU".

Lejos de reducir su nivel de crítica, que ha producido un profundo malestar en el PSOE, el teniente de alcalde de Turismo puso de nuevo el foco en los problemas que puede acarrear el traslado, a pesar de que estas afirmaciones puedan dañar la imagen de una de las celebraciones que más turistas congrega en la ciudad. García aseguró que "la Agrupación de Cofradías está en su derecho a decir cuál es la carrera oficial", algo en lo que no entra el Ayuntamiento, que sólo determina "si es segura, si hay un respeto al patrimonio y si cumple con todas las medidas" y, sobre ello, IU ha dicho "todo lo que tenía que decir". En opinión de García, "para esta cuestión se debería haber escuchado más a los vecinos del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y del Consejo de Distrito Centro", además de a los del Distrito Sur, como lo evidencia el que "ahora se han sumado varias asociaciones del Sector Sur, del Campo de la Verdad" que han mostrado también su oposición a la nueva carrera oficial, al entender que no se ha primado la seguridad y porque perjudica a los vecinos de estas zonas. "Se deberían haber hecho las cosas de otra manera, con más tiempo", insistió García. De hecho, el primer teniente de alcalde consideró que es "una barbaridad meter cien palcos en el Patio de los Naranjos y, a la misma vez, decir que el flujo de personas se podía mantener", algo que "no es viable".

La alcaldesa, Isabel Ambrosio, fue mucho más prudente en este asunto y, aunque mostró "respeto" por la postura de IU, aseguró que "no la comparte" porque no se corresponde "ni con el posicionamiento ni con la acción del gobierno municipal". La regidora dio garantías de que desde el Ayuntamiento "se ha hecho, se está haciendo y se va a hacer" todo el trabajo que corresponde que, por otra parte, también implica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Así, además del plan de coordinación de los agentes también ha habido un plan de accesibilidad, por lo que "todo lo que corresponde al Ayuntamiento lo estamos haciendo", de manera que "no se debería adelantar acontecimientos de lo que puede pasar cuando además no se conocen todavía todos los detalles". Es más, Ambrosio apuntó que una vez que pase esta edición se podrán hacer propuestas de evaluación y mejora para el próximo año.