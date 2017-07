PSOE e IU ratifican un plan de inversiones sin el informe obligado de Intervención

El cogobierno de PSOE e IU, con los votos de Ganemos, dio ayer el visto bueno en el Pleno al plan de inversiones financieramente sostenibles a pesar de no contar con el informe de Intervención, obligado en este tipo de expedientes, relativo al proyecto que requiere de más financiación: el de la compra de 20 autobuses para Aucorsa por un valor de siete millones de euros. El plan en su totalidad asciende 11,7 millones en los que se incluye una inversión de 4,3 millones para el complejo ambiental de Sadeco que sí cuenta con el informe favorable de Intervención. Los concejales del equipo de gobierno han defendido la aprobación de este asunto -que se ha tramitado por urgencia- por la necesidad de agilizar los trámites para contar con estas inversiones, que corren a cuenta del remanente del año pasado, para que los 20 millones previstos no se destinen así en exclusiva al pago de deuda. El PP, por su parte, advirtió de que recurrirá este acuerdo, primero por la vía administrativa y después por la judicial, ya que, según apuntó su portavoz municipal, José María Bellido, "es necesario que cuente con el informe de Intervención o, en su caso, del órgano de tutela financiera, que sería la Junta de Andalucía y ninguno de estos documentos está". Hay que tener en cuenta que Intervención ya informó en contra de la compra de autobuses, un proyecto que se cambió a última hora y cuya modificación no ha podido ser tratada por el servicio de fiscalización por falta de tiempo. La fórmula que ha buscado el cogobierno es la de aprobar el expediente con la coletilla de que "está supeditado" al informe de Intervención.

La teniente de alcalde de Hacienda, Alba Doblas, fue la encargada de defender el plan y aseguró que su aprobación en el Pleno "no supone ninguna ilegalidad". Así, insistió en la necesidad de renovar la flota "para no tener autobuses que se queman", en referencia a la partida de segunda mano que compró el PP. Por parte del PSOE, el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, redujo el debate a "si estamos de acuerdo en que es necesario comprar autobuses, ¿por qué estamos debatiendo?" Sólo Ganemos respaldó al cogobierno y la edil María Ángeles Aguilera recordó que si no se daba el visto bueno al plan todo el remanente -20 millones de euros- iría al pago de deuda.

El plan contempla también ocho millones de euros para el pago de deuda a bancos

El gobierno se encontró con toda la bancada de la oposición en contra. El portavoz de UCOR, Rafael Serrano, lamentó la "falta de gestión y de ejecución" de los presupuestos, algo que "no es culpa de Rajoy, sino de vosotros". En la misma línea se pronunció el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, quien lamentó además la "falta de diálogo" para concretar el plan. "Utilizan la táctica del rodillo, no les hacemos falta para nada", aseguró.

El portavoz del PP apuntó por su parte que el expediente estaba "incompleto, llega tarde y sin haber mantenido ni una conversación con este grupo político". Además, recordó que si hay que realizar un plan de inversiones financieramente sostenibles es "porque han sido incapaces de gastar el presupuesto". "Si se fijan en los datos de 2015 hay más inversión en casi todas las áreas que en 2016, a pesar de que la normativa era la misma", aseguró ayer Bellido.

El cogobierno, también apoyado en Ganemos, dio luz verde a parte de las obras incluidas en el plan Mi barrio es Córdoba. Se trata, tal y como explicó la concejala delegada de Infraestructuras, Amparo Pernichi, de las actuaciones que están comprometidas a préstamos financieros, unos créditos que aún no se han solicitado ni se han iniciado los trámites para hacerlo. Precisamente, este es uno de los argumentos que utiliza la interventora para poner reparos en 16 de las obras previstas. Pernichi quiso argumentar como causa de las discrepancias de Intervención el retraso en el convenio con el Gobierno central por el que va a sufragar parte de las trabajos con 2,5 millones. "Si los créditos estuvieran pedidos no habría ninguna discrepancia y eso sólo es culpa del gobierno municipal, no de Rajoy", dijo Bellido.

Tanto Pernichi como Emilio Aumente y el portavoz de Ganemos, Rafael Blázquez, defendieron el voto favorable para continuar con el expediente y agilizar los trámites. Además defendieron que hay una base del presupuesto municipal que permite esta práctica. Ese artículo, según el PP, "también contó con el informe desfavorable de la interventora". "Al final están votando en contra de no hacer obras en los barrios", insistieron Aumente y Pernichi.

Por parte de UCOR y Ciudadanos lamentaron la "irresponsabilidad" del cogobierno y aseguraron que "no vamos a ser corresponsables de sus errores".