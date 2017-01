PSOE e IU ya han negociado las medidas económicas con la agrupación de electores

La negociación de los presupuestos no parece que esté tan enquistada como en principio se ha escenificado en el Ayuntamiento, al menos por parte de Ganemos. Los cuatro concejales de la agrupación de electores se reunieron un día antes de la comisión de Hacienda con la propia alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el primer teniente de alcalde, Pedro García, además de con personal de confianza de ambas formaciones en un encuentro en el que prácticamente quedó cerrado un posible acuerdo. El documento contenía una treintena de medidas en las que hubo acuerdo, a falta de un único fleco que, aunque había que seguir negociando, no parecía que iba a suponer demasiados problemas, según las fuentes consultadas. Es por eso que en el cogobierno se quedaron un poco perplejos con la rueda de prensa que ofreció el martes el viceportavoz de Ganemos, Alberto de los Ríos, y la edil de la formación María Ángeles Aguilera, durante la cual pintaron un escenario difícil para llegar a acuerdos.

La agrupación de electores había solicitado un plan de apoyo al comercio de cercanía, así como otro plan de turismo sostenible "que evite la expulsión de los vecinos del casco" por un uso excesivo de esta zona de la ciudad. Otra de las propuestas trata de la movilidad sostenible que incluye, entre otras medidas, la ampliación de los carriles bici. En cuanto a la transición energética, Ganemos exige una partida para la implantación de un operador energético y un plan para la instalación de energías renovables en los edificios propiedad del Ayuntamiento. Igualmente, también proponían la creación de otra partida para impulsar medidas sobre la soberanía alimentaria y protección de los espacios de valor ambiental, además de otros asuntos de "coste cero". IU y PSOE han dado el visto bueno a todas las propuestas.

Las mismas fuentes consultadas insistieron en la buena sintonía del encuentro. Sin embargo, parece que los tiempos de la agrupación de electores obligan a no dar el sí en la comisión de Hacienda y esperar hasta el próximo martes para dar su voto favorable, lo que parece más que probable que pase. Las exigencias de Ganemos, no obstante, no están tanto en lo económico, que también, sino en un gesto por parte del cogobierno que demuestre que van a ser más tenidos en cuenta en la toma de decisiones. Por el momento, la intriga se mantiene y parece que será así hasta el próximo martes, cuando se celebre la sesión plenaria en la que se tengan que posicionarse al fin sobre los presupuestos de 2017.