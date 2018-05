PSOE, IU y Ganemos aprueban que la Iglesia pague el IBI

Psoe, IU y Ganemos aprobaron ayer en el Pleno una moción en la que el Ayuntamiento se compromete a actualizar el padrón para incorporar todos los bienes de la Iglesia que no estén destinados al culto para que se les pueda girar el recibo del IBI. El Ayuntamiento también pide modificaciones en la Ley de Hacienda y Mecenazgo, así como en el acuerdo con la Santa Sede, para que se pueda dar cumplimiento a la moción. Hay que tener en cuenta que los ayuntamientos tienen poco margen para realizar modificaciones en el pago de este impuesto, que depende de la legislación central. El debate sobre este asunto fue uno de las más broncos de la sesión y en el que quedó en evidencia las posiciones de las dos bancadas. Los partidos de izquierda votaron a favor, aunque sólo a la propuesta del PSOE que era mucho más light de la pretendida por IU y Ganemos. PP y UCOR se mostraron en contra mientras que Ciudadanos se abstuvo.

El edil de Ganemos Francisco Molina, como grupo del que partió la moción, expuso entre sus motivos para dar el visto bueno a la misma que el sistema fiscal "debe ser progresivo" y criticó que la Iglesia esté exenta de pagar el IBI por sus locales que no están destinados el culto. Según un estudio de Córdoba Laica, la institución eclesiástica tiene en Córdoba, entre otros bienes, 171 pisos, 42 cocheras y garajes, 34 colegios o cuatro fincas. Todo este patrimonio supondría unos ingresos a las arcas municipales en concepto de IBI de 1,2 millones de euros. La concejala de IU Alba Doblas continuó en el mismo discurso, lamentó que "el Ayuntamiento paga el pato de la legislación estatal" y defendió la lucha que su partido ha liderado en "muchas veces en solitario contra los privilegios de la Iglesia". El concejal del PSOE Antonio Rojas se posicionó a favor de que la moción, pero a través de un texto mucho más descafeinado y en el que no se habla de privilegios.

1,2Millones. Es el dinero que, según Córdoba Laica, se deja de ingresar por el IBI de la Iglesia

Contra este discurso tanto el edil de UCOR, Rafael Carlos Serrano, como el portavoz de Ciudadanos, David Dorado, lamentaron que "se obvia la labor social de la Iglesia" y argumentaron que las exenciones no es sólo para esta institución cristiana, sino para todas las confesiones religiosas y para entidades sin ánimo de lucro. El portavoz del PP, José María Bellido, contrarrestó la postura de la izquierda asegurando que las exenciones de la Iglesia en Córdoba suponen 600.000 euros, según datos de 2013. Sin embargo, el "ahorro al Estado en la prestación de servicios es de 36.000 millones; en la vida vamos a recaudar eso vía impuestos", dijo.

El debate subió de tono cuando Doblas dijo que "lo que está evadiendo" la Iglesia "no lo quita otras actividades loables" y criticó la poca transparencia de las cuentas "que consigue por las entradas de la Mezquita". Después, además, dijo que "lo ricos se escudan en que hacen obras pero que no se ven, de las que siempre se benefician los mismos" y criticó que "entiendo que quiera llevar a sus hijos vayan a colegios en los que no se mezclen con la plebe". Estas palabras fueron interpretadas por el portavoz del PP como una alusión directa a su familia de manera que insultó a Doblas, un insulto que fue retirado después y por el que pidió disculpas. Hasta la alcaldesa, Isabel Ambrosio, tuvo que intervenir y lamentó "las faltas de respeto". "Me parece impresentable tanto por lo que se provoca como por lo que se acaba diciendo", apuntó la regidora visiblemente molesta por el espectáculo.