El PSOE quiere que el Gobierno asuma el déficit de explotación del 'Metrotrén'

Hasta hace pocas fechas, desde hace casi dos años a esta parte, desde el Ayuntamiento se había anunciado que el propio Consistorio y la Junta de Andalucía se repartirían el déficit de explotación del futuro Cercanías en un 60 y 40%, respectivamente. La propia Administración autonómica había cifrado ese déficit de explotación en 1,2 millones de euros anuales. Pues bien, ahora comienza un nuevo capítulo para la puesta en marcha de este sistema ferroviario -que se ha fijado para después del verano- con una moción que el grupo municipal del PSOE llevará al próximo Pleno municipal y en la que se pide que sea el Gobierno central el que se haga cargo del déficit ferroviario del tramo entre Villarrubia y Alcolea -el correspondiente al proyecto del Metrotrén del PP-. El grupo municipal socialista quiere que ese servicio -al igual que el que conecta la estación central de Córdoba con Rabanales- sea declarado como Obligación de Servicio Público, lo que supondría que el Ayuntamiento se olvidaría ya del déficit de explotación-.

Además de la declaración como Obligación de Servicio Público del tramo, en la moción que llevará el PSOE al Pleno se insta al Gobierno central a negociar con el Ayuntamiento, "en el marco del procedimiento de contratación que actualmente está en marcha con Renfe, la puesta en marcha de forma inmediata del servicio de cercanías entre Villarrubia y Alcolea".

El grupo municipal socialista argumenta en su iniciativa que existen servicios de cercanías en España que han sido declarados Obligación de Servicio Público y que cuentan con un menor número de viajeros que el contemplado para el tramo entre Villarrubia y Alcolea. "Es el caso de Zaragoza, que en 2010 contaba con 250.000 viajeros, o el de Santander que está en torno al millón", se relata en el documento.

El Ayuntamiento tiene en marcha el procedimiento de contratación con Renfe de un servicio de ferrocarril de cercanías entre Villarrubia y Alcolea, "que reducirá el tiempo de viaje entre estos núcleos y el núcleo principal de la ciudad de forma ostensible (de 45 minutos a 15 minutos en algunos casos)", reza asimismo la moción. El servicio de ferrocarril contará con las paradas de Villarrubia, El Higuerón, Córdoba, Rabanales y Alcolea, a las que habría que añadirle la construcción de dos nuevas paradas, una en el Parque Joyero y otra entre Fátima y Valdeolleros.

Según el estudio de viabilidad realizado por TNR para Aucorsa, el numero diario de viajeros captables por este servicio sería de 8.200 diarios. "Lo que para 280 días útiles anuales, que contempla el mencionado estudio, nos da un total de 2.300.000 viajeros posibles", insiste el documento.

El estudio de movilidad realizado por la Junta de Andalucía establece que, sin adoptar ningún otro tipo de medida sobre la movilidad actual en este recorrido, el cercanías podría superar 1.400.000 viajeros anuales. Además, relata que si se adoptasen medidas sobre la movilidad esta millonaria cifra podría ser superior. "Ambos estudios incluyen la demanda generada por el actual servicio de ferrocarril entre Córdoba y el Campus Universitario de Rabanales, que es Obligación de Servicio Público, y la construcción de dos nuevos apeaderos", tal y como relata el grupo municipal socialista en el documento.

No hace ni un mes, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ya pidió en Comisión Parlamentaria al Gobierno central que declarara el recorrido del Cercanías de Córdoba como Obligación de Servicio Público. El consejero aclaró entonces que "la Junta de Andalucía no rehuirá en su corresponsabilidad en la puesta en marcha de este proyecto, por eso hemos ofrecido nuestra participación en la financiación del déficit de explotación del futuro servicio". López insistió en que "no debemos renunciar a que el Ministerio realice esa declaración".