El PSOE pide al Gobierno central que reclame la titularidad de la Mezquita

El PSOE ha vuelto a reclamar que la Mezquita-Catedral sea de carácter público y que sea el Gobierno central, en lugar de la Iglesia católica, el que asuma su titularidad. Así, el grupo del PSOE en el Congreso de los Diputados ha presentado una iniciativa parlamentaria -de la mano del diputado por Córdoba Antonio Hurtado- para que el Ejecutivo central se haga con la titularidad de la Mezquita de Córdoba y de todos los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1998 "de forma indebida". Fue éste año cuando el entonces Gobierno central, en manos del PP, aprobó un decreto por el que, según Hurtado, "permitió a la Iglesia emitir certificados de inmmatriculaciones".

En la proposición, Hurtado solicita que en el plazo de seis meses se aporte un listado en el que se recojan todos los bienes que, acogiéndose al artículo 206 de la Ley Hipotecaria que fue modificado en 1998 a través de un Real Decreto, han sido inmatriculados por la Iglesia. En la iniciativa, el diputado del PSOE Hurtado también pide que desde el Gobierno central "se analicen los documentos acreditativos de la propiedad que se han utilizado por la Iglesia y que, en caso de no ser documentos suficientes ni válidos, se reclame la propiedad de estos bienes y de aquellos considerados de dominio público que también haya sido inmatriculados". En esta línea, el dirigente del PSOE centró sus críticas en el decreto de los populares de 1988, del que aseguró que es "claramente inconstitucional". Así, recordó que hay dos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que señalan que "estos actos de inmatriculación vulneran la Convención Europea de los Derechos Humanos". "Esa modificación de la normativa fue inconstitucional y no se haber dado esa opción a la Iglesia", insistió.

Ésta no es la única iniciativa que ha planteado el PSOE en la Cámara Baja respecto a la Iglesia católica, ya que también informó de que en la última sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados se ha aprobado una transaccional presentada -con el apoyo de Podemos- que insta al Gobierno a denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede de 1979. En esta iniciativa, además, ambos grupos demandan que se elimine de manera progresiva la asignación tributaria que tiene la Iglesia católica por el 0,7% del IRPF y que desaparezcan las exenciones fiscales que tiene en el IBI y en el resto de impuestos estatales, autonómicos y locales. Se trata, según el diputado del PSOE, de "exenciones fiscales de las que no disfrutan otras religiones". Así, Hurtado detalló que la proposición también se incluye la petición de igualdad de trato de la Iglesia católica con respecto a otras confesiones religiosas, la autofinanciación con las aportaciones de los fieles de las distintas confesiones y la obligación de someterse al principio de transparencia y fiscalización del uso de fondos públicos que reciba, tal y como ya hizo la Casa del Rey o el consejo General del Poder Judicial". El dirigente del PSOE reclamó también que "desaparezca el trato privilegiado" de la Iglesia católica y reconoció la petición está incluida en una proposición no de ley por lo que el Gobierno "no está obligada a cumplirla". No obstante, anotó que en la actual legislatura" existe una mayoría parlamentaria para avanzar en la eliminación de los privilegios que ostenta la Iglesia católica".