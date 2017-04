El PSOE urge al Gobierno a "acabar con los accidentes en la salida 403"

El grupo municipal socialista exigió ayer al Gobierno de Mariano Rajoy, por boca de su portavoz, Carmen González, que frene de forma inmediata "el alto número de accidentes y las retenciones que presenta a la salida 403 de la autovía A-4, a la altura del Estadio Nuevo Arcángel; desde la apertura de dicha vía se han producido medio centenar de accidentes". Con una pancarta que llevaba escrita No más accidentes, solución a la salida 403ya, González insistió en que el PP ha mentido a los cordobeses respecto a esta salida. "El señor [José Antonio] Nieto, siendo concejal y antes de irse a Madrid, dijo que se había aprobado un proyecto por un millón de euros y ahora los Presupuestos Generales del Estado (PGE) solamente recogen 100.000 para el proyecto", apuntó la portavoz. "Nos están dejando en la cuneta, tirados, a los cordobeses; los Presupuestos del PP no nos plantean ninguna inversión para nuestro desarrollo y derecho a la dignidad, y ni siquiera nos garantizan nuestra seguridad vial al no acometer la reforma de esta variante", sentenció González. La portavoz del grupo municipal socialista insistió en que dejar fuera de las cuentas una solución urgente para la salida 403 es algo "lesivo y dañino dentro de unos Presupuestos injustos e inhumanos que solamente destinan en Córdoba cinco euros y medio de inversión por habitante". "Es una vergüenza lo que plantea el PP en los PGE para Córdoba, porque no hay nada de esos tres millones de euros que tenían que venir para el Plan de Empleo, ni para el Cercanías, ni para la Ronda Oeste, ni para tantas y tantas cosas", añadió.

González recordó que en el presente mandato el Ayuntamiento aprobó distintas mociones "reclamando una solución a los problemas y los múltiples atascos y accidentes que se dan en este tramo de la A-4 tras la inauguración de la variante de Porcelanosa". "Se hizo en 2015, y en 2016 se volvió a llevar lo mismo para que, por favor, el Gobierno de Rajoy escuchara", añadió, para recordar que "en 2016 se nos dijo por parte del señor Nieto que el proyecto ya estaba en marcha y que se impulsaría cuando el Gobierno se constituyera y hubiese presupuestos".

Ahora, que se ha dado a conocer el proyecto de Presupuestos por parte del Ejecutivo, "y que en enero de 2017 se difundió desde el Gobierno de Rajoy la noticia de que el proyecto ya estaba aprobado con una licitación de un millón euros, a los socialistas nos resulta una desvergüenza que esos Presupuestos solamente consignen ahora 100.000 euros para acometer esa reforma", denunció. "El PP justifica ahora que es para redactar el proyecto. ¿Qué proyecto?, ¿si ellos mismos han dado la noticia de que estaba aprobado en enero?", añadió González. "Estamos hablando de la seguridad vial de muchísimos cordobeses que no tienen más remedio que usar esa salida 403, no es un lujo, es tener que usarla a diario. La situación de inseguridad es importante, accidentes día tras día. Por ello, es indignante que la respuesta del Partido Popular sea que con 100.000 euros vamos a redactar un proyecto que ya está aprobado", concluyó la portavoz del grupo municipal socialista.