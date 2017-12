El PP vuelve a proponer cinco pactos "para frenar el desgobierno" local

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, propuso ayer a la alcaldesa, Isabel Ambrosio, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, cinco pactos "para frenar el desgobierno" en el que a su juicio está inmerso el Ayuntamiento. Se trata de un pacto por el empleo, un pacto por el desarrollo económico, un pacto para garantizar las inversiones de la Junta y el Estado en la ciudad, un pacto por las empresas públicas y un pacto contra la desigualdad y el impulso social -pactos que ya ofreció en 2016-. Todo ello después de reprocharle a la regidora que no quiera dialogar con populares, Ciudadanos y Unión Cordobesa. "Sólo tiene un objetivo, pactar con una minoría radical para garantizarse el sillón en la Alcaldía. Y es lo que ha hecho con los presupuestos municipales tras el lamentable espectáculo de las ordenanzas fiscales", defendió Bellido dirigiéndose a Ambrosio. "Trabajar por el interés general es ejecutar los proyectos, aprovechar los fondos que se reciben y no perder más de un millón de euros en inversión en barrios", añadió.

Bellido también le reprochó a Ambrosio que "de aquellas 58 medidas que anunció durante el Debate del Estado de la Ciudad del pasado año, tan sólo se puede decir que se han ejecutado, y no al completo, nueve de ellas". El líder de la oposición dijo confiar en que "la alcaldesa reconozca su error y dé pasos para alcanzar acuerdos entre todos, porque la ciudad está paralizada". "Han estado más ocupados en crear 20 comisiones con asuntos que realmente no interesan a la gran mayoría de cordobeses", criticó Bellido, quien insistió en que "Córdoba ha perdido más de dos años y medio. Los de su etapa en la Alcaldía. Ha ralentizado proyectos que se encontró como el Metrotrén, el parque comercial de Rabanales 21, el Plan Turístico de Grandes Ciudades o el espectáculo de El Alcázar. Ha perdido casi tres años en impulsar proyectos que se podían poner en marcha en tres meses", sentenció. El portavoz popular insistió en que el futuro de Córdoba debe basarse en alcanzar acuerdos. "Hemos de romper el bucle en el que está instalada Córdoba, ese bucle que conforma la inacción, la falta de ambición y el irresponsable conformismo", defendió el portavoz popular.

Bellido defiende que los niveles de paro obligar a acordar el pacto por el empleo

Bellido recordó que ya el pasado año le ofreció otro pacto por el empleo a Ambrosio "que usted no aceptó". Y dijo que "era y es necesario ese pacto porque Córdoba hoy es junto a Macedonia Occidental, en Grecia, la provincia de Europa con más paro. Y el Distrito Sur se ha convertido en el quinto barrio de España con mayor índice de pobreza". También porque "es imprescindible trabajar para resolver el clamor del retraso de licencias en la Gerencia Municipal de Urbanismo; porque hay que acabar con una de las principales quejas de los empresarios, los que generan empleo, que tiene que ver con la excesiva burocracia, las trabas administrativas; y porque tenemos que trabajar por el empleo y con las empresas, y no contra ellas, como sucede con la cementera Cosmos". Otra razón que dio fue que "Rabanales 21 no puede esperar casi tres años para que se desbloquee una licencia".

Recordó asimismo que ya le ofreció a la alcaldesa un pacto por el desarrollo económico el pasado año. "Le ofrecí colaboración para desbloquear proyectos que se estaban torciendo. Y ahí siguen, atrancados, como el Centro de Convenciones, un proyecto con financiación garantizada y clave para el sector, que ha convertido en problema. Está paralizado", relató.

E insistió en que es necesario el pacto para exigir al Gobierno y a la Junta las inversiones que Córdoba necesita, "que también le ofrecí el año pasado". "Preocúpese un poco más de lo que aporta la Junta. Sin poner nada en el Metrotrén, la presidenta y los consejeros vienen a Córdoba a decir lo que otros tienen que hacer. A poner deberes. Y no a arrimar el hombro", dijo. Y respecto al pacto que ya ofreció también en 2016 contra la desigualdad, defendió que urge resolver el modelo del servicio de ayuda a domicilio, "aún pendiente de una comisión que les diga qué hacer o que justifique aquello que tienen decidido. Además, deberíamos saber qué labor desarrolla en la actualidad la Oficina de Vivienda y dónde están las viviendas sociales que han promovido desde Vimcorsa… o mejor, que no se han promovido", puntualizó Bellido.