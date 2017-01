El PP echa de menos el turismo de negocios en la oferta para Fitur

"Si no llevamos a Fitur el turismo de negocios, que es la aspiración que tiene Córdoba, ¿qué llevamos?". El PP echa de menos ese tipo de turismo entre la oferta con la que aterrizará Córdoba esta semana en la feria internacional madrileña. Ayer, el viceportavoz del grupo municipal popular, Salvador Fuentes, fue muy crítico ayer con la asistencia de la capital y la provincia "a ese gran escaparate mundial". "Hoy [por ayer] aún no sabemos cuál es el plan que llevamos a Fitur y es absolutamente inconcebible que a estas alturas no sepamos que es lo que el Ayuntamiento va a presentar en Fitur", sentenció. "Estamos hablando de una muestra que tiene más de 231.000 visitas con 280 millones de euros de negocio y vamos en un año dedicado al turismo sostenible para el desarrollo, en el que hay en la feria 755 expositores, con temas puntuales que nadie conoce", sentenció el viceportavoz popular, quien relató que durante el pasado mandato -con él en la vicepresidencia de la Diputación- Córdoba acudía a Fitur con la Mezquita-Catedral por bandera. "Recurríamos a la Mezquita-Catedral como Granada recurre a la Alhambra, ya que ambos son iconos muy llamativos", sentenció. "Y, a partir de ahí, ensanchar el espacio de oferta cultural desde Adamuz hasta Zuheros, incluida la capital", añadió Fuentes.

Refiriéndose a ese lamento de la ausencia "un año más" del turismo de negocios dentro de la oferta cordobesa, el edil del PP lamentó también la paralización de las obras del Centro de Congresos de la calle Torrijos, al que tildó como "la gran chapuza regional de Susana Díaz. Así como "el despropósito del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero", del que dijo que "la última noticia es que parece que la empresa ahora recurre a los juzgados, algo que sitúa la apertura del edificio en el año 2020".

Respecto a esta último complejo, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, recordó ayer a UCOP, la empresa constructora del mismo, que en el proceso de negociación "cada una de las partes tiene que cumplir con lo que le corresponde y a lo que se había comprometido desde el inicio de la relación con el Ayuntamiento". Destacó que en este momento están "en pleno proceso de negociación", después de que "la empresa solicitó dos prórrogas, se le concedió un modificado y ha recurrido otro de los modificados", pero pese a ello ha subrayado que "hay que mantenerse firmes en la defensa de los intereses generales". Y aseguró que el objetivo es "concluir el equipamiento", del que considera que "es necesaria y urgente su finalización". "Nadie duda de que ha habido voluntad de este equipo de gobierno, para continuar con esta obra", siendo "un proyecto que no estaba claro desde el principio, que había muchas dudas, y que se ha demostrado que había dificultades desde el principio", puesto que "esa operación económica y el contrato no daban garantías de que pudiera finalizar en su plazo y con el presupuesto estimado", dijo.