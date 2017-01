El PP ve "teatrillo" en la negociación cogobierno-Ganemos de las cuentas

"O la negociación de los presupuestos del cogobierno con Ganemos es un teatrillo por parte de las tres fuerzas políticas o el cogobierno se ha comportado de una manera irresponsable en la negociación de los presupuestos [municipales para 2017], ya que no es de recibo que se quieran llevar a Pleno sin los apoyos garantizados". Éste fue el prólogo y el epílogo que el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, le puso ayer a una intervención ante los medios en la que volvió a tender la mano al equipo de gobierno que preside Isabel Ambrosio para, "como grupo municipal mayoritario, negociar los presupuestos". Lamentó, no obstante, que el ofrecimiento "no va a servir para nada porque la alcaldesa está instalada en gobernar sólo para una parte de la ciudad", como sentenció el portavoz popular.

El pasado martes, en la comisión de Hacienda, el cogobierno no consiguió de Ganemos Córdoba el sí que necesita para asegurarse que las cuentas saldrán adelante. El viceportavoz de la formación verde, Alberto de los Ríos, llegó a insistir en que en estos momentos el bloque PSOE-IU y ellos hablan lenguajes distintos en esa negociación. No obstante, el PP está convencido de que al final, en el Pleno que se celebrará la próxima semana, el cogobierno tendrá asegurado el sí de Ganemos Córdoba.

"Por lo visto, en esa negociación no hay proyecto de ciudad y se sigue prefiriendo gobernar sólo desde la izquierda y para la izquierda", dijo Bellido, quien destacó que "estamos dispuestos a alcanzar acuerdos, pero no en forma de enmiendas, no en forma, por ejemplo, de pedir que se inviertan 200.000 euros en un parque. Se trata de reorientar los presupuestos".

El portavoz del PP matizó que para que esa negociación con el PP se llevara a efecto -y de esta forma el PSOE e IU se aseguraran el sí o la abstención de los populares- el cogobierno tendría que tener en cuenta tres demandas del grupo que lidera Bellido. "La primera de ellas es que las cuentas cumplan con la regla de gasto, ya que de no hacerlo, tal y como ahora advierte Intervención, provocaría graves problemas a medio plazo", relató Bellido. "Si se confirma ese incumplimiento de seis millones de euros en la regla de gasto al liquidar el presupuesto, habrá que aprobar un plan económico-financiarero que incluiría que el Ayuntamiento tendría que dejar de prestar competencias que no le son propias", añadió.

La segunda de las demandas para ese posible acuerdo es "ir a unos presupuestos con un incremento de la financiación para inversiones con cargo a los ingresos corrientes y reducir así la posibilidad de ir a los bancos y endeudar más al Ayuntamiento".

Y la última de esas demandas es la de reorientar la gestión de las empresas municipales "de manera que no corran riesgos, tal y como advierte el informe que adjunta la Intervención General de Fondos a los presupuestos", dijo. Bellido recordó que ese informe detalla sobre Vimcorsa que de continuar sin variar la gestión de la sociedad "se presentarían tensiones importantes de liquidez a partir del segundo trimestre del año". Sobre Aucorsa, en el documento se habla de la elaboración de un plan de viabilidad que garantice a medio y largo plazo su sostenibilidad. Y sobre Cecosam advierte que las transferencias corrientes que se realizan podrían ser consideradas como ayudas ilegales dentro de la Unión Europea; ya que se están contabilizando como ingresos de explotación y no como fondos propios, por lo que la empresa pasaría a estar en pérdidas", por lo que desde el PP demandan otro plan de viabilidad de esta empresa de cementerios.